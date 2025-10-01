Спикер Валерий Сухих представил законодателям России научно-технологический потенциал Прикамья

В Перми прошло выездное заседание Комиссии Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ по образованию и науке. В работе комиссии приняли участие члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, а также представители органов законодательной власти из нескольких регионов страны, в том числе спикер регионального парламента Прикамья Валерий Сухих. На площадке обсуждали вопросы реализации региональных программ научно-технологического развития, сообщает пресс-служба краевого парламента.
«Потенциал науки должен быть обращен к пользе государства и общества, воплощаться в ощутимых параметрах благополучия каждого гражданина, а потому реализация научно-технологического развития не может быть оторвана и удалена от жизни людей. Она должна увязываться с социально-экономическими приоритетами и программами, в том числе на региональном и местном уровнях», — отметил председатель Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев.
Основное внимание участников было сосредоточено на опыте пилотных регионов, где успешно реализованы и функционируют системы, позволяющие трансформировать научный потенциал в конкретные технологии, продукты и услуги для экономики. В их число входит и Пермский край, который не случайно был выбран местом проведения заседания.
Как ранее отмечал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, в регионе сформирована бесшовная система образования «школа-колледж-вуз-предприятие». «Индустриальные партнеры не только делают заказ на подготовку кадров, но и активно участвуют в открытии профильных и корпоративных классов, оснащении техникумов, колледжей и вузов», — отметил глава региона.
Члены делегации посетили Пермский авиационный техникум имени Швецова, новый корпус которого оснащен современными мастерскими и лабораториями. Также делегация посетила Передовую инженерную школу «Высшая школа авиационного двигателестроения», которая работает на базе Пермского политеха, а также Научно-образовательный центр «Рациональное недропользование», в работу которого интегрированы крупнейшие университеты Прикамья и также промышленные предприятия.
Спикер краевого парламента Валерий Сухих на заседании в НОЦе уделил особое внимание системе подготовки кадров в регионе: «Прикамье занимает 11-е место по количеству созданных кластеров проекта „Профессионалитет“. За последние пять лет в крае открыто восемь новых объектов для СПО, к 2030 году в планах — еще 28. Студенты обучаются по востребованным для местных предприятий специальностям, получают гарантии в будущем трудоустройстве», — отметил Валерий Сухих.
По итогам заседания комитетам Госдумы и Совфеда рекомендовано провести анализ федеральной правовой базы, устранить противоречия в законах о технологиях и уточнить полномочия регионов. Региональным парламентам совместно с исполнительными органами власти дана рекомендация уделить особое внимание внедрению цифровых сервисов управления наукой, а также усилить поддержку студентов-целевиков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!