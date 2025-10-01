На содержание зоопарка и галереи в Перми будут ежегодно направлять сотни миллионов

Определены суммы на ежегодное содержание новых корпусов художественной галереи и зоопарка в Перми. Цифры приводятся в пояснительной записке к проекту поправок в бюджет Пермского края на 2026–2028 годы, который внесен на рассмотрение в краевое Законодательное собрание. Документ есть в распоряжении URA.RU.
«На 2026 год предусмотрено выделение 804,5 млн рублей на обеспечение функционирования нового здания ГКБУК „Пермская государственная художественная галерея“ и ГКАУК „Пермский зоопарк“. В последующие годы — 2027 и 2028 — на эти цели ежегодно планируется резервировать по 840,5 млн рублей», — сказано в документе.
Строительство нового здания для Пермской художественной галереи на территории завода имени Шпагина стартовало весной 2021 года. Новый комплекс, площадь которого в семь раз превышает размеры прежнего собора, позволит экспонировать уникальные произведения искусства, многие из которых ранее находились в фондах и не были доступны широкой публике.
Архитектурное решение объекта разработано бюро Speech под руководством Сергея Чобана. В настоящее время строительство завершено, ведется процесс приемки здания. Руководство галереи уже объявило о предстоящих выставках, которые будут открыты после получения всех необходимых разрешительных документов.
Новый зоопарк распахнул двери для гостей в августе 2025 года. Его природно-ландшафтный парк занимает площадь в 25 гектаров. На территории расположено более 90 вольеров, максимально приближенных к естественным условиям обитания различных представителей фауны, а также 54 искусственных водоема. Зона зоосада разделена на пять тематических комплексов: «Лесная мозаика», «Полярный мир», «Обитатели гор», «Африканская саванна» и «Тропический рай и страна обезьян».
