01 октября 2025

На содержание зоопарка и галереи в Перми будут ежегодно направлять сотни миллионов

Годовое содержание зоопарка и галереи в Перми обойдется бюджету в 800 млн
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В 2026 году на эти цели выделят 804,5 млн рублей, в последующие годы суммы будут выше
В 2026 году на эти цели выделят 804,5 млн рублей, в последующие годы суммы будут выше Фото:

Определены суммы на ежегодное содержание новых корпусов художественной галереи и зоопарка в Перми. Цифры приводятся в пояснительной записке к проекту поправок в бюджет Пермского края на 2026–2028 годы, который внесен на рассмотрение в краевое Законодательное собрание. Документ есть в распоряжении URA.RU. 

«На 2026 год предусмотрено выделение 804,5 млн рублей на обеспечение функционирования нового здания ГКБУК „Пермская государственная художественная галерея“ и ГКАУК „Пермский зоопарк“. В последующие годы — 2027 и 2028 — на эти цели ежегодно планируется резервировать по 840,5 млн рублей», — сказано в документе. 

Строительство нового здания для Пермской художественной галереи на территории завода имени Шпагина стартовало весной 2021 года. Новый комплекс, площадь которого в семь раз превышает размеры прежнего собора, позволит экспонировать уникальные произведения искусства, многие из которых ранее находились в фондах и не были доступны широкой публике.

Архитектурное решение объекта разработано бюро Speech под руководством Сергея Чобана. В настоящее время строительство завершено, ведется процесс приемки здания. Руководство галереи уже объявило о предстоящих выставках, которые будут открыты после получения всех необходимых разрешительных документов.

Новый зоопарк распахнул двери для гостей в августе 2025 года. Его природно-ландшафтный парк занимает площадь в 25 гектаров. На территории расположено более 90 вольеров, максимально приближенных к естественным условиям обитания различных представителей фауны, а также 54 искусственных водоема. Зона зоосада разделена на пять тематических комплексов: «Лесная мозаика», «Полярный мир», «Обитатели гор», «Африканская саванна» и «Тропический рай и страна обезьян».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Определены суммы на ежегодное содержание новых корпусов художественной галереи и зоопарка в Перми. Цифры приводятся в пояснительной записке к проекту поправок в бюджет Пермского края на 2026–2028 годы, который внесен на рассмотрение в краевое Законодательное собрание. Документ есть в распоряжении URA.RU.  «На 2026 год предусмотрено выделение 804,5 млн рублей на обеспечение функционирования нового здания ГКБУК „Пермская государственная художественная галерея“ и ГКАУК „Пермский зоопарк“. В последующие годы — 2027 и 2028 — на эти цели ежегодно планируется резервировать по 840,5 млн рублей», — сказано в документе.  Строительство нового здания для Пермской художественной галереи на территории завода имени Шпагина стартовало весной 2021 года. Новый комплекс, площадь которого в семь раз превышает размеры прежнего собора, позволит экспонировать уникальные произведения искусства, многие из которых ранее находились в фондах и не были доступны широкой публике. Архитектурное решение объекта разработано бюро Speech под руководством Сергея Чобана. В настоящее время строительство завершено, ведется процесс приемки здания. Руководство галереи уже объявило о предстоящих выставках, которые будут открыты после получения всех необходимых разрешительных документов. Новый зоопарк распахнул двери для гостей в августе 2025 года. Его природно-ландшафтный парк занимает площадь в 25 гектаров. На территории расположено более 90 вольеров, максимально приближенных к естественным условиям обитания различных представителей фауны, а также 54 искусственных водоема. Зона зоосада разделена на пять тематических комплексов: «Лесная мозаика», «Полярный мир», «Обитатели гор», «Африканская саванна» и «Тропический рай и страна обезьян».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...