01 октября 2025

Судебным штрафом наказали мошенницу из Чусового

Жительница Прикамья обманула заказчика, взяв деньги за видео для telegram-бота
© Служба новостей «URA.RU»
Женщина обманула заказчика в мессенджере telegram
Женщина обманула заказчика в мессенджере telegram

Жительницу Чусового (Пермский край) осудили за мошенничество: она взяла 24 тысячи рублей за создание видеороликов, но не выполнила работу и заблокировала заказчика. Дело рассмотрел Чусовской городской суд. 

«Суд вынес приговор жительнице Чусового, обвиняемой в мошенничестве. Осенью 2024 года она получила 24 тысячи рублей за создание пяти видеообзоров для telegram-бота, но не выполнила заказ, потратила деньги на личные нужды и заблокировала заказчика. После заявления потерпевшего в полицию женщина вернула все деньги и извинилась», — говорится на странице суда во «ВКонтакте».

Суд переквалифицировал дело, исключив признак «значительный ущерб». Учитывая чистосердечное признание, возмещение ущерба и раскаяние подсудимой, суд назначил судебный штраф в 20 тысяч рублей и прекратил уголовное дело. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в Пермском крае уже рассматривались дела, связанные с мошенничеством и использованием поддельных документов: жителя Перми осудили на 400 часов обязательных работ за покупку сильнодействующего лекарства по поддельному рецепту, а в Чусовом выявлялись случаи приобретения препаратов по неправильно оформленным бланкам.

