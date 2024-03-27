Житель ХМАО пожаловался губернатору на мастер-классы по рисованию нефтью

28 марта 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Роспотребнадзор ХМАО заключил, что нефть не может использоваться в качестве краски Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Житель Мегиона (ХМАО) Евгений Сватков пожаловался губернатору Югры Наталье Комаровой на опасные мастер-классы, на которых для рисования используют нефть. К письму он приложил заключение Роспотребнадзора, где указано, что пары нефти оказывают негативное влияние на организм. «Заметил, что в Югре и за ее пределами проводятся мероприятия, включая официальные, где используется нефть в качестве красок для создания картин. Обратился в Роспотребнадзор ХМАО за консультацией и получил ответ, что смесь углеводородов содержит опасные для жизни, здоровья человека и окружающей среды вещества и не может применяться в качестве красок», — сообщил корреспонденту URA.RU Сватков. Он обращался к главе Мегиона Алексею Петриченко в социальных сетях, но ответа не получил, поэтому написал губернатору округа и попросил запретить потенциально опасные мероприятия. Власти ХМАО зарегистрировали обращение, но пока на него не ответили. Житель Мегиона хорошо осведомлен об опасности работы с нефтью: он эколог по профессии, трудился инспектором Минприроды на Ямале, замначальника отдела охраны окружающей среды в крупной нефтяной компании, а сейчас находится на пенсии. Сваткова удивили публикации в социальных сетях, в которых детская школа искусств из Мегиона, музей в Нижневартовске приглашали гостей на мастер-классы по рисованию нефтью. Зачастую участниками таких уроков творчества становятся дети, а они наиболее восприимчивы к воздействию опасных веществ. По заключению Роспотребнадзора, «вдыхание паров нефти может вызвать головную боль, головокружение, чувство опьянения, расстройство координации движений, першение в горле, тошноту». Соприкосновение с веществом провоцирует раздражение кожи и острые аллергические реакции. Агентство направило запрос в департамент внутренней политики ХМАО. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовский краеведческий музей зовет жителей на мастер-классы по графике нефтью на холстах. Посетителям расскажут, как художники используют нефть в искусстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Мегиона (ХМАО) Евгений Сватков пожаловался губернатору Югры Наталье Комаровой на опасные мастер-классы, на которых для рисования используют нефть. К письму он приложил заключение Роспотребнадзора, где указано, что пары нефти оказывают негативное влияние на организм. «Заметил, что в Югре и за ее пределами проводятся мероприятия, включая официальные, где используется нефть в качестве красок для создания картин. Обратился в Роспотребнадзор ХМАО за консультацией и получил ответ, что смесь углеводородов содержит опасные для жизни, здоровья человека и окружающей среды вещества и не может применяться в качестве красок», — сообщил корреспонденту URA.RU Сватков. Он обращался к главе Мегиона Алексею Петриченко в социальных сетях, но ответа не получил, поэтому написал губернатору округа и попросил запретить потенциально опасные мероприятия. Власти ХМАО зарегистрировали обращение, но пока на него не ответили. Житель Мегиона хорошо осведомлен об опасности работы с нефтью: он эколог по профессии, трудился инспектором Минприроды на Ямале, замначальника отдела охраны окружающей среды в крупной нефтяной компании, а сейчас находится на пенсии. Сваткова удивили публикации в социальных сетях, в которых детская школа искусств из Мегиона, музей в Нижневартовске приглашали гостей на мастер-классы по рисованию нефтью. Зачастую участниками таких уроков творчества становятся дети, а они наиболее восприимчивы к воздействию опасных веществ. По заключению Роспотребнадзора, «вдыхание паров нефти может вызвать головную боль, головокружение, чувство опьянения, расстройство координации движений, першение в горле, тошноту». Соприкосновение с веществом провоцирует раздражение кожи и острые аллергические реакции. Агентство направило запрос в департамент внутренней политики ХМАО. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовский краеведческий музей зовет жителей на мастер-классы по графике нефтью на холстах. Посетителям расскажут, как художники используют нефть в искусстве.