В Нижневартовске музей приглашает жителей рисовать картины нефтью

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мастерская художника Кирилла Бородина. Екатеринбург, кисти
Вартовчане смогут нарисовать картину нефтью в нижневартовском краеведческий музей Фото:

В Нижневартовске краеведческий музей имени Шумаева зовет вартовчан на мастер-классы по графике нефтью на холстах. Посетителям расскажут, как художники используют нефть в искусстве. Информация об этом размещена на сайте учреждения.

«Приглашаем на мастер-класс, на котором вы сможете научиться рисовать нефтью на холстах», — говорится в афише. Гостям также проведут ознакомительную экскурсию и расскажут, где используют нефть и как она применима в искусстве.

Некоторые жители ХМАО считают картины, написанные нефтью, хорошим подарком. Например, сургутянин выставил на продажу портрет президента России Владимира Путина, для создания которого применялась нефть. Он оценил произведение искусства в 300 тысяч рублей и советует купить портрет в качестве презента «серьезному руководителю в кабинет».

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске краеведческий музей имени Шумаева зовет вартовчан на мастер-классы по графике нефтью на холстах. Посетителям расскажут, как художники используют нефть в искусстве. Информация об этом размещена на сайте учреждения. «Приглашаем на мастер-класс, на котором вы сможете научиться рисовать нефтью на холстах», — говорится в афише. Гостям также проведут ознакомительную экскурсию и расскажут, где используют нефть и как она применима в искусстве. Некоторые жители ХМАО считают картины, написанные нефтью, хорошим подарком. Например, сургутянин выставил на продажу портрет президента России Владимира Путина, для создания которого применялась нефть. Он оценил произведение искусства в 300 тысяч рублей и советует купить портрет в качестве презента «серьезному руководителю в кабинет».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...