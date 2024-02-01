В Нижневартовске музей приглашает жителей рисовать картины нефтью

01 февраля 2024 в 18:40 Размер текста - 17 +

Вартовчане смогут нарисовать картину нефтью в нижневартовском краеведческий музей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Нижневартовске краеведческий музей имени Шумаева зовет вартовчан на мастер-классы по графике нефтью на холстах. Посетителям расскажут, как художники используют нефть в искусстве. Информация об этом размещена на сайте учреждения.



«Приглашаем на мастер-класс, на котором вы сможете научиться рисовать нефтью на холстах», — говорится в афише. Гостям также проведут ознакомительную экскурсию и расскажут, где используют нефть и как она применима в искусстве.



Некоторые жители ХМАО считают картины, написанные нефтью, хорошим подарком. Например, сургутянин выставил на продажу портрет президента России Владимира Путина, для создания которого применялась нефть. Он оценил произведение искусства в 300 тысяч рублей и советует купить портрет в качестве презента «серьезному руководителю в кабинет».

В Нижневартовске краеведческий музей имени Шумаева зовет вартовчан на мастер-классы по графике нефтью на холстах. Посетителям расскажут, как художники используют нефть в искусстве. Информация об этом размещена на сайте учреждения. «Приглашаем на мастер-класс, на котором вы сможете научиться рисовать нефтью на холстах», — говорится в афише. Гостям также проведут ознакомительную экскурсию и расскажут, где используют нефть и как она применима в искусстве. Некоторые жители ХМАО считают картины, написанные нефтью, хорошим подарком. Например, сургутянин выставил на продажу портрет президента России Владимира Путина, для создания которого применялась нефть. Он оценил произведение искусства в 300 тысяч рублей и советует купить портрет в качестве презента «серьезному руководителю в кабинет».