В ХМАО вручены первые ключи от квартир победителям викторины «Достижения Югры»

27 марта 2024 в 16:20 Размер текста - 17 +

Глава Нягани вручил горожанам ключи от квартир Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Нягани (ХМАО) Иван Ямашев вручил ключи от квартир горожанам, которые выиграли в викторине «Достижения Югры». Об этом мэр сообщил в своих социальных сетях. «Торжественно вручили ключи от квартир победителям викторины „Достижения Югры“. С новосельем вас, дорогие няганцы!» — написал Иван Ямашев. Глава города также поблагодарил партнеров викторины, которые помогли приобрести ценные призы для победителей. Одной из счастливых обладательниц нового жилья стала Светлана Якушева. Югорчанка рассказала, что продавать квартиру не будет, а оставит ее как память о самом большом выигрыше в жизни. «Если внук захочет, оставлю [квартиру] ему», — рассказала Светлана Якушева. Ранее URA.RU писало, что победители викторины «Достижения Югры» получат подарки до 1 октября. С обладателями главных призов свяжутся ответственные за проведение викторины в муниципалитете и организаторы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Нягани (ХМАО) Иван Ямашев вручил ключи от квартир горожанам, которые выиграли в викторине «Достижения Югры». Об этом мэр сообщил в своих социальных сетях. «Торжественно вручили ключи от квартир победителям викторины „Достижения Югры“. С новосельем вас, дорогие няганцы!» — написал Иван Ямашев. Глава города также поблагодарил партнеров викторины, которые помогли приобрести ценные призы для победителей. Одной из счастливых обладательниц нового жилья стала Светлана Якушева. Югорчанка рассказала, что продавать квартиру не будет, а оставит ее как память о самом большом выигрыше в жизни. «Если внук захочет, оставлю [квартиру] ему», — рассказала Светлана Якушева. Ранее URA.RU писало, что победители викторины «Достижения Югры» получат подарки до 1 октября. С обладателями главных призов свяжутся ответственные за проведение викторины в муниципалитете и организаторы.