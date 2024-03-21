Власти ХМАО раскрыли, когда победители викторины получат подарки

Победители викторины «Достижения Югры» получат свои подарки, в том числе и квартиры с машинами, до 1 октября текущего года. Об этом сообщили в telegram-канале «Югра Официально».
«Согласно положению о проведении викторины, все участники смогут получить свои подарки до 1 октября 2024 года. Вы можете узнать подробности о дате и месте выдачи своих подарков на сайте цифровой викторины в разделе «Подарки». Для выдачи крупных подарков — машин и квартир — организаторы викторины подготавливают все необходимые документы.
В ближайшее время с обладателями главных подарков свяжутся ответственные за проведение викторины в муниципалитете и организаторы. Кроме того, за справкой можно обратиться по номеру телефона, указанному в заветном СМС-сообщении.
Ранее URA.RU писало о том, что одновременно с выборами президента России в ХМАО завершилась викторина «Достижения Югры». По итогам викторины около полусотни югорчан получили ценные подарки: более двух десятков квартир и 30 автомобилей.
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