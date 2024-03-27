27 марта 2024

Школьнице из Тюмени выплатят компенсацию за травму на уроке физкультуры

© Служба новостей «URA.RU»
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Детский сад №348. Екатеринбург, урок физкультуры, детский сад
Девочка получила травму во время спортивной игры Фото:

В Тюмени школьнице выплатят денежную компенсацию за травму, полученную на уроке физкультуры во время игры. Об этом сообщает региональная прокуратура. Девочка сломала предплечье.

«Установлено, что в январе 2022 года 10-летняя ученица местной школы во время спортивной игры на уроке физкультуры получила травму в виде перелома кости левого предплечья. Прокуратура округа обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда», — указано в сообщении.

В прокуратуру обратилась мать девочки. По решению суда, администрацию школы обязали выплатить ребенку компенсацию в размере 80 тысяч рублей.

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В Тюмени школьнице выплатят денежную компенсацию за травму, полученную на уроке физкультуры во время игры. Об этом сообщает региональная прокуратура. Девочка сломала предплечье. «Установлено, что в январе 2022 года 10-летняя ученица местной школы во время спортивной игры на уроке физкультуры получила травму в виде перелома кости левого предплечья. Прокуратура округа обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда», — указано в сообщении. В прокуратуру обратилась мать девочки. По решению суда, администрацию школы обязали выплатить ребенку компенсацию в размере 80 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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