Школьнице из Тюмени выплатят компенсацию за травму на уроке физкультуры

28 марта 2024 в 12:42 Размер текста - 17 +

Девочка получила травму во время спортивной игры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени школьнице выплатят денежную компенсацию за травму, полученную на уроке физкультуры во время игры. Об этом сообщает региональная прокуратура. Девочка сломала предплечье. «Установлено, что в январе 2022 года 10-летняя ученица местной школы во время спортивной игры на уроке физкультуры получила травму в виде перелома кости левого предплечья. Прокуратура округа обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда», — указано в сообщении. В прокуратуру обратилась мать девочки. По решению суда, администрацию школы обязали выплатить ребенку компенсацию в размере 80 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени школьнице выплатят денежную компенсацию за травму, полученную на уроке физкультуры во время игры. Об этом сообщает региональная прокуратура. Девочка сломала предплечье. «Установлено, что в январе 2022 года 10-летняя ученица местной школы во время спортивной игры на уроке физкультуры получила травму в виде перелома кости левого предплечья. Прокуратура округа обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда», — указано в сообщении. В прокуратуру обратилась мать девочки. По решению суда, администрацию школы обязали выплатить ребенку компенсацию в размере 80 тысяч рублей.