Школьнице из Тюмени выплатят компенсацию за травму на уроке физкультуры

В Тюмени школьнице выплатят денежную компенсацию за травму, полученную на уроке физкультуры во время игры. Об этом сообщает региональная прокуратура. Девочка сломала предплечье.
«Установлено, что в январе 2022 года 10-летняя ученица местной школы во время спортивной игры на уроке физкультуры получила травму в виде перелома кости левого предплечья. Прокуратура округа обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда», — указано в сообщении.
В прокуратуру обратилась мать девочки. По решению суда, администрацию школы обязали выплатить ребенку компенсацию в размере 80 тысяч рублей.
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