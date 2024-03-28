28 марта 2024

Лазарев высказался о перерыве в своей карьере

Лазарев опроверг информацию о перерыве в музыкальной карьере
© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Лазарев на фестивале «Арт-Таврида». Республика Крым, Судак, лазарев сергей
Сергей Лазарев рассказал, что его гастроли продолжатся в конце апреля Фото:

Певец Сергей Лазарев опроверг информацию о том, что он якобы взял перерыв в музыкальной карьере. В соцсети артист рассказал, что его гастроли продолжатся в апреле.

«Читаю новости, что я приостанавливаю карьеру и гастрольную деятельность. Это неправда, мои гастроли продолжатся в конце апреля. Они пройдут по плану с усилением охраны и безопасности для всех пришедших. Относительно паузы и перезагрузки имеется в виду, что всем нам нужна перезагрузка после всего того, что произошло», — заявил Сергей Лазарев на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной в РФ).

Заявление о том, что музыканту нужна небольшая пауза для отдыха, он написал 28 марта. Певец отменил концерты, запланированные на конец месяца, после теракта в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье 22 марта. Тогда в telegram-канале он выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших. После этого он призвал не устраивать соревнование из помощи пострадавшим во время теракта, передает телеканал 360.

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Певец Сергей Лазарев опроверг информацию о том, что он якобы взял перерыв в музыкальной карьере. В соцсети артист рассказал, что его гастроли продолжатся в апреле. «Читаю новости, что я приостанавливаю карьеру и гастрольную деятельность. Это неправда, мои гастроли продолжатся в конце апреля. Они пройдут по плану с усилением охраны и безопасности для всех пришедших. Относительно паузы и перезагрузки имеется в виду, что всем нам нужна перезагрузка после всего того, что произошло», — заявил Сергей Лазарев на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной в РФ). Заявление о том, что музыканту нужна небольшая пауза для отдыха, он написал 28 марта. Певец отменил концерты, запланированные на конец месяца, после теракта в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье 22 марта. Тогда в telegram-канале он выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших. После этого он призвал не устраивать соревнование из помощи пострадавшим во время теракта, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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