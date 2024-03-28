28 марта 2024

Челябинск ночью засыпало снегом. Фото, видео

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Снегопады начались в Челябинске после плюсовых температур
Снегопады начались в Челябинске после плюсовых температур Фото:

В Челябинске ночью с 28 на 29 марта прошел снегопад. Снег пришел в регион после потепления и продлится в областном центре до 31 марта. Спустя неделю температура воздуха в регионе поднимется до 17 градусов тепла, сообщили синоптики

«Снегопады в Челябинске продолжатся 29 марта, возможен дождь. Температура воздуха днем составит до одного градуса тепла, а ночью опустится до минус семи. В субботу, 30 марта, ожидается облачная погода без осадков и семь градусов тепла», — сообщается на сайте Gismeteo.

Осадки 29 марта будут сопровождаться порывами ветра до 14 метров в секунду. В выходные он снизится до 8 — 9 метров в секунду. Снегопад с дождем вновь ожидается 31 марта. Тогда температура воздуха днем составит четыре градуса, а в ночь на 1 апреля опустится до двух.

С началом новой недели, 1 и 2 апреля, в Челябинске наступит потепление. Температура воздуха в эти дни поднимется до восьми градусов. До 13 градусов воздух прогреется к 3 апреля, а с 5 апреля столбики термометров начнут показывать 17 градусов тепла. Ожидается облачная погода без осадков. Дождь синоптики прогнозируют 7 апреля, притом температура воздуха в этот день не изменится.

Челябинск засыпало снегом после потепления
Челябинск засыпало снегом после потепления
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В Челябинске ночью с 28 на 29 марта прошел снегопад. Снег пришел в регион после потепления и продлится в областном центре до 31 марта. Спустя неделю температура воздуха в регионе поднимется до 17 градусов тепла, сообщили синоптики «Снегопады в Челябинске продолжатся 29 марта, возможен дождь. Температура воздуха днем составит до одного градуса тепла, а ночью опустится до минус семи. В субботу, 30 марта, ожидается облачная погода без осадков и семь градусов тепла», — сообщается на сайте Gismeteo. Осадки 29 марта будут сопровождаться порывами ветра до 14 метров в секунду. В выходные он снизится до 8 — 9 метров в секунду. Снегопад с дождем вновь ожидается 31 марта. Тогда температура воздуха днем составит четыре градуса, а в ночь на 1 апреля опустится до двух. С началом новой недели, 1 и 2 апреля, в Челябинске наступит потепление. Температура воздуха в эти дни поднимется до восьми градусов. До 13 градусов воздух прогреется к 3 апреля, а с 5 апреля столбики термометров начнут показывать 17 градусов тепла. Ожидается облачная погода без осадков. Дождь синоптики прогнозируют 7 апреля, притом температура воздуха в этот день не изменится.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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