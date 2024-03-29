Моор пообещал одеть часть тюменских школьников

В Тюменской области детей из многодетных семей бесплатно снабдят школьной формой
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Бесплатную школьную форму получат дети из многодетных семей Фото:

В Тюменской области дети из многодетных семей получат бесплатную школьную форму и одежду для занятий физкультурой. О новой мере поддержки в своем официальном telegram-канале заявил губернатор региона Александр Моор.

«Еще одна мера поддержки многодетных появится в Тюменской области. Планируем обеспечивать учеников из семей, в которых воспитываются трое и более детей, школьной формой и одеждой для занятия физкультурой. Что именно войдет в комплект, определим в ближайшее время. Деньги выделим из регионального бюджета», — сообщил Моор.

Он отметил, что эта мера поддержки будет введена в рамках указа президента России о социальной поддержке многодетных семей. Документ унифицирует помощь, которую оказывают многодетным родителям. «Сегодня в разных регионах помощь многодетным значительно отличается. Многие из мер, прописанных в указе, у нас уже действуют. Работу ведем, в том числе в рамках нацпроекта „Демография“, инициированного Президентом России», — добавил Моор.

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В Тюменской области дети из многодетных семей получат бесплатную школьную форму и одежду для занятий физкультурой. О новой мере поддержки в своем официальном telegram-канале заявил губернатор региона Александр Моор. «Еще одна мера поддержки многодетных появится в Тюменской области. Планируем обеспечивать учеников из семей, в которых воспитываются трое и более детей, школьной формой и одеждой для занятия физкультурой. Что именно войдет в комплект, определим в ближайшее время. Деньги выделим из регионального бюджета», — сообщил Моор. Он отметил, что эта мера поддержки будет введена в рамках указа президента России о социальной поддержке многодетных семей. Документ унифицирует помощь, которую оказывают многодетным родителям. «Сегодня в разных регионах помощь многодетным значительно отличается. Многие из мер, прописанных в указе, у нас уже действуют. Работу ведем, в том числе в рамках нацпроекта „Демография“, инициированного Президентом России», — добавил Моор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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