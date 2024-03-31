Силовики проводят учения
В Екатеринбурге днем 1 апреля сотрудники ОМОН нагрянули на Новомосковский рынок. Об этом рассказали очевидцы.
«На Новомосковском рынке работает ОМОН», — пишет telegram-канал «Бандитский центр» со ссылкой на очевидца. По информации осведомленного источника URA.RU, силовики проводят учения.
Корреспондент агентства обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ от ведомства получить не удалось.
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