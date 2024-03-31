31 марта 2024

ОМОН оцепил рынок в Екатеринбурге. Видео

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Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов». Екатеринбург, среднеуральский женский монастырь, омон
Силовики проводят учения Фото:

В Екатеринбурге днем 1 апреля сотрудники ОМОН нагрянули на Новомосковский рынок. Об этом рассказали очевидцы.

«На Новомосковском рынке работает ОМОН», — пишет telegram-канал «Бандитский центр» со ссылкой на очевидца. По информации осведомленного источника URA.RU, силовики проводят учения.

Корреспондент агентства обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ от ведомства получить не удалось.

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В Екатеринбурге днем 1 апреля сотрудники ОМОН нагрянули на Новомосковский рынок. Об этом рассказали очевидцы. «На Новомосковском рынке работает ОМОН», — пишет telegram-канал «Бандитский центр» со ссылкой на очевидца. По информации осведомленного источника URA.RU, силовики проводят учения. Корреспондент агентства обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ от ведомства получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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