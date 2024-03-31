В пермском городе более 70 семей переедут из аварийного жилья в новый дом

Пермяки уже получили ключи от новых квартир Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Губахе (Пермский край) введен в эксплуатацию новый дом, куда переедут пермяки из аварийного жилья. Ключи от квартир получили уже 79 семей. Информация об этом размещена на официальном сайте правительства Пермского края.

«Квартиры в новом доме разные — от одной до трех комнат. Все они с чистовой отделкой. Семьям, которые получили ключи от нового жилья на проспекте Октябрят, 14 в Губахе, достаточно перевезти только личные вещи технику. В новостройку переедут жители поселков Нагорнский и Углеуральский, а также жители Губахи», — говорится на сайте краевого правительства.

Еще в 2021 году губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ставил перед муниципалитетами задачу по строительству новых домов, чтобы людям не пришлось переезжать в другие города, и они могли остаться в родных местах. «Приобретение площадей в новых домах — это важная задача. Особенно в тех территориях, где уже не хватает „вторички“. Всем муниципалитетам нужно искать способы выделения земель под жилищное строительство», — отмечал Махонин.

В Губахе это уже вторая новостройка, куда переехали люди из аварийного жилья. В 2023 году в новый дом на проспекте Ленина, 61 переехал 61 человек. Строительство новых домов запущено в 17 муниципальных образованиях региона. Общая площадь домов превышает 100 тысяч квадратных метров. В 2023 году в регионе были сданы 10 домов для переезда из аварийного жилья в шести территориях края: Большесосновский и Уинский муниципальные округа, Краснокамский, Ильинский и Чайковский городские округа, а также в Перми.