В тюменских школах и ссузах начнут бесплатно кормить детей из многодетных семей

02 апреля 2024 в 07:40 Размер текста - 17 +

Бесплатное питание получат школьники и студенты колледжей, пока им не исполнится 18 лет, а в ряде случаев — 23 года Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Льготы и выплаты для жителей Тюменской области В школах и ссузах Тюменской области будут бесплатно кормить детей из многодетных семей. Изменения в законодательство для введения соответствующей льготы подготовлены департаментом образования и науки региона. «Внести изменения в постановление правительства Тюменской области. Утвердить, что полное возмещение расходов на обеспечение питанием осуществляется в отношении обучающихся из многодетных семей в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях», — говорится в тексте правок, имеющемся в распоряжении URA.RU. В настоящее время документ находится на обсуждении. Ранее URA.RU писало, что губернатор региона Александр Моор заявил, что детей из многодетных семей будут обеспечивать школьной формой и одеждой для занятия физкультурой за счет бюджета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В школах и ссузах Тюменской области будут бесплатно кормить детей из многодетных семей. Изменения в законодательство для введения соответствующей льготы подготовлены департаментом образования и науки региона. «Внести изменения в постановление правительства Тюменской области. Утвердить, что полное возмещение расходов на обеспечение питанием осуществляется в отношении обучающихся из многодетных семей в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях», — говорится в тексте правок, имеющемся в распоряжении URA.RU. В настоящее время документ находится на обсуждении. Ранее URA.RU писало, что губернатор региона Александр Моор заявил, что детей из многодетных семей будут обеспечивать школьной формой и одеждой для занятия физкультурой за счет бюджета.