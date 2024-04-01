01 апреля 2024

В тюменских школах и ссузах начнут бесплатно кормить детей из многодетных семей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, продукты, гречка, яблоки, еда, котлета, столовая в школе, школьное питание
Бесплатное питание получат школьники и студенты колледжей, пока им не исполнится 18 лет, а в ряде случаев — 23 года Фото:
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Льготы и выплаты для жителей Тюменской области

В школах и ссузах Тюменской области будут бесплатно кормить детей из многодетных семей. Изменения в законодательство для введения соответствующей льготы подготовлены департаментом образования и науки региона.

«Внести изменения в постановление правительства Тюменской области. Утвердить, что полное возмещение расходов на обеспечение питанием осуществляется в отношении обучающихся из многодетных семей в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях», — говорится в тексте правок, имеющемся в распоряжении URA.RU.

В настоящее время документ находится на обсуждении. Ранее URA.RU писало, что губернатор региона Александр Моор заявил, что детей из многодетных семей будут обеспечивать школьной формой и одеждой для занятия физкультурой за счет бюджета.

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В школах и ссузах Тюменской области будут бесплатно кормить детей из многодетных семей. Изменения в законодательство для введения соответствующей льготы подготовлены департаментом образования и науки региона. «Внести изменения в постановление правительства Тюменской области. Утвердить, что полное возмещение расходов на обеспечение питанием осуществляется в отношении обучающихся из многодетных семей в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях», — говорится в тексте правок, имеющемся в распоряжении URA.RU. В настоящее время документ находится на обсуждении. Ранее URA.RU писало, что губернатор региона Александр Моор заявил, что детей из многодетных семей будут обеспечивать школьной формой и одеждой для занятия физкультурой за счет бюджета.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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