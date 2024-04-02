В Перми перекроют дорогу из-за долгостроя

02 апреля 2024 в 20:12 Размер текста - 17 +

Движение будет закрыто на улице Запорожская Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми с 6 апреля перекроют движение транспорта на улице Запорожская. Это необходимо для того, чтобы подключить долгострой в ЖК «Авиатор» к водоснабжению. «Временно прекратить движение всех видов транспортных средств по автомобильной дороге на улице Запорожской от дома 1/1 до улицы Чукотской в период с 6 по 22 апреля. В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведение работ прокладки сетей водоснабжения для подключения строящегося объекта на улице Старцева, 143», — сказано в распоряжении министерства транспорта Пермского края. Дом на улице Старцева, 143 начал строить девелопер «Камская долина» в 2015 году. В 2018 его планировали закончить, но застройщик обанкротился. В 2023 году Фонд защиты дольщиков объявил поиски подрядчика на достройку дома. Его выиграла компания «ТехСтрой». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми с 6 апреля перекроют движение транспорта на улице Запорожская. Это необходимо для того, чтобы подключить долгострой в ЖК «Авиатор» к водоснабжению. «Временно прекратить движение всех видов транспортных средств по автомобильной дороге на улице Запорожской от дома 1/1 до улицы Чукотской в период с 6 по 22 апреля. В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведение работ прокладки сетей водоснабжения для подключения строящегося объекта на улице Старцева, 143», — сказано в распоряжении министерства транспорта Пермского края. Дом на улице Старцева, 143 начал строить девелопер «Камская долина» в 2015 году. В 2018 его планировали закончить, но застройщик обанкротился. В 2023 году Фонд защиты дольщиков объявил поиски подрядчика на достройку дома. Его выиграла компания «ТехСтрой».