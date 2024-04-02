В Перми перекроют дорогу из-за долгостроя

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Торжественное открытие путепровода ЖБИ. Курган , проезд закрыт
Движение будет закрыто на улице Запорожская Фото:

В Перми с 6 апреля перекроют движение транспорта на улице Запорожская. Это необходимо для того, чтобы подключить долгострой в ЖК «Авиатор» к водоснабжению.

«Временно прекратить движение всех видов транспортных средств по автомобильной дороге на улице Запорожской от дома 1/1 до улицы Чукотской в период с 6 по 22 апреля. В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведение работ прокладки сетей водоснабжения для подключения строящегося объекта на улице Старцева, 143», — сказано в распоряжении министерства транспорта Пермского края.

Дом на улице Старцева, 143 начал строить девелопер «Камская долина» в 2015 году. В 2018 его планировали закончить, но застройщик обанкротился. В 2023 году Фонд защиты дольщиков объявил поиски подрядчика на достройку дома. Его выиграла компания «ТехСтрой».

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В Перми с 6 апреля перекроют движение транспорта на улице Запорожская. Это необходимо для того, чтобы подключить долгострой в ЖК «Авиатор» к водоснабжению. «Временно прекратить движение всех видов транспортных средств по автомобильной дороге на улице Запорожской от дома 1/1 до улицы Чукотской в период с 6 по 22 апреля. В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведение работ прокладки сетей водоснабжения для подключения строящегося объекта на улице Старцева, 143», — сказано в распоряжении министерства транспорта Пермского края. Дом на улице Старцева, 143 начал строить девелопер «Камская долина» в 2015 году. В 2018 его планировали закончить, но застройщик обанкротился. В 2023 году Фонд защиты дольщиков объявил поиски подрядчика на достройку дома. Его выиграла компания «ТехСтрой».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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