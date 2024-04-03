В Челябинске проведут бесплатное тестирование на ВИЧ-инфекцию

Экспресс-тест смогут сделать все желающие на анонимных условиях
В Челябинске 4 апреля проведут бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ-статус. Мероприятие запланировано на базе Южно-Уральского медицинского госуниверситета (ЮУГМУ), сообщили в пресс-службе учреждения.
«4 апреля с 12:00 до 15:00 будет работать мобильный пункт на площади перед корпусом университета. Каждый желающий сможет проконсультироваться со специалистами и узнать свой ВИЧ-статус», — отметили в ЮУГМУ.
Тестирование на ВИЧ будет проходить анонимно. Мобильный пункт установят на улице Воровского, 64Б.
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