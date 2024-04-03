В Челябинске проведут бесплатное тестирование на ВИЧ-инфекцию

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Всероссийская акция по экспресс-тестированию на ВИЧ в вагон-лаборатории. Екатеринбург, микроавтобус, вич, медицина, жд вокзал екатеринбург, тест на вич, тестирование на вич, мобильный пункт, экспресс-тестирование
Экспресс-тест смогут сделать все желающие на анонимных условиях Фото:

В Челябинске 4 апреля проведут бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ-статус. Мероприятие запланировано на базе Южно-Уральского медицинского госуниверситета (ЮУГМУ), сообщили в пресс-службе учреждения.

«4 апреля с 12:00 до 15:00 будет работать мобильный пункт на площади перед корпусом университета. Каждый желающий сможет проконсультироваться со специалистами и узнать свой ВИЧ-статус», — отметили в ЮУГМУ.

Тестирование на ВИЧ будет проходить анонимно. Мобильный пункт установят на улице Воровского, 64Б.

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В Челябинске 4 апреля проведут бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ-статус. Мероприятие запланировано на базе Южно-Уральского медицинского госуниверситета (ЮУГМУ), сообщили в пресс-службе учреждения. «4 апреля с 12:00 до 15:00 будет работать мобильный пункт на площади перед корпусом университета. Каждый желающий сможет проконсультироваться со специалистами и узнать свой ВИЧ-статус», — отметили в ЮУГМУ. Тестирование на ВИЧ будет проходить анонимно. Мобильный пункт установят на улице Воровского, 64Б.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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