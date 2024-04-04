МОК не допустил бойца Садулаева до турнира для отбора на Олимпийские игры-2024

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Вместо Абдулрашида Садулаева (на фото) на соревнования поедет Алихан Жабраилов Фото:

Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил российского спортсмена, двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева к отборочному этапу на Игры 2024 года в Париже. Об этом сообщила Федерация спортивной борьбы России (ФСБР).

«МОК после очередной псевдопроверки обнародовал новые списки недопущенных к международным стартам. В них оказался <…> Абдулрашид Садулаев», — подчеркнул президент федерации Михаил Мамиашвили. Его слова приводятся на сайте ФСБР. Вместо заявленного спортсмена выступит борец Алихан Жабраилов.

Абдулрашид Садулаев — российский борец вольного стиля, двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира. В середине февраля спортсмену отказали во въезде в Румынию, где он должен был выступить на чемпионате Европы.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что МОК находится под серьезным политическим давлением, передает RT. По его словам, комитет препятствует участию российских атлетов во всемирных и европейских состязаниях.

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Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил российского спортсмена, двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева к отборочному этапу на Игры 2024 года в Париже. Об этом сообщила Федерация спортивной борьбы России (ФСБР). «МОК после очередной псевдопроверки обнародовал новые списки недопущенных к международным стартам. В них оказался <…> Абдулрашид Садулаев», — подчеркнул президент федерации Михаил Мамиашвили. Его слова приводятся на сайте ФСБР. Вместо заявленного спортсмена выступит борец Алихан Жабраилов. Абдулрашид Садулаев — российский борец вольного стиля, двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира. В середине февраля спортсмену отказали во въезде в Румынию, где он должен был выступить на чемпионате Европы. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что МОК находится под серьезным политическим давлением, передает RT. По его словам, комитет препятствует участию российских атлетов во всемирных и европейских состязаниях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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