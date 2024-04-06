В центре Тюмени продают студию 40 квадратных метров за 7,9 миллиона рублей. В ней есть большой гардероб и панорамное окно во всю стену. Информация указана на сайте «Циан».
«Предлагается к покупке прекрасная квартира в самом центре города. Ремонт и мебель выдержаны в светлых пастельных тонах, что добавляет некую изысканность и уют. Есть отдельная гардеробная. Каждый квадрат площади использован максимально полезно. Квартира очень светлая и теплая за счет панорамного окна. Дом кирпичного исполнения, хорошая шумоизоляция, высокие потолки», — указано в объявлении.
В квартире выполнен современный качественный ремонт из дорогостоящих строительных материалов. На полу постелен ламинат высокого класса, сделаны натяжные потолки, санузел совмещенный, отделка в кафеле. Установлена стильная сантехника и качественные межкомнатные и входные двери.
По словам владельца, абсолютно все расположено в непосредственной близости, поскольку речь идет об исторической части города. В доме есть открытый двор, наземный паркинг, гостевой паркинг, лифт пассажирский. Кроме того, имеются телефон, интернет, кабельное телевидение, счетчики холодной и горячей воды, домофон, железная дверь.
Ранее в Тюмени продавали новую и укомплектованную квартиру-студию почти за 10 миллионов рублей, расположенную недалеко от Цветного бульвара. Дом расположен на закрытой территории. На ней есть подземный паркинг, а также видеонаблюдение. Владелец сообщает, что квартира совсем новая, никто в ней ранее не жил.
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В центре Тюмени продают студию 40 квадратных метров за 7,9 миллиона рублей. В ней есть большой гардероб и панорамное окно во всю стену. Информация указана на сайте «Циан». «Предлагается к покупке прекрасная квартира в самом центре города. Ремонт и мебель выдержаны в светлых пастельных тонах, что добавляет некую изысканность и уют. Есть отдельная гардеробная. Каждый квадрат площади использован максимально полезно. Квартира очень светлая и теплая за счет панорамного окна. Дом кирпичного исполнения, хорошая шумоизоляция, высокие потолки», — указано в объявлении. В квартире выполнен современный качественный ремонт из дорогостоящих строительных материалов. На полу постелен ламинат высокого класса, сделаны натяжные потолки, санузел совмещенный, отделка в кафеле. Установлена стильная сантехника и качественные межкомнатные и входные двери. По словам владельца, абсолютно все расположено в непосредственной близости, поскольку речь идет об исторической части города. В доме есть открытый двор, наземный паркинг, гостевой паркинг, лифт пассажирский. Кроме того, имеются телефон, интернет, кабельное телевидение, счетчики холодной и горячей воды, домофон, железная дверь. Ранее в Тюмени продавали новую и укомплектованную квартиру-студию почти за 10 миллионов рублей, расположенную недалеко от Цветного бульвара. Дом расположен на закрытой территории. На ней есть подземный паркинг, а также видеонаблюдение. Владелец сообщает, что квартира совсем новая, никто в ней ранее не жил.