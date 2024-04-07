В Париже при взрыве в доме погибло три человека

08 апреля 2024 в 02:18 Размер текста - 17 +

Взрыв произошел в 11-м округе Парижа (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Трагедия произошла в Париже, где после взрыва и последующего пожара в многоэтажном доме погибли три человека. Об этом сообщает французская газета Parisien. «В результате пожара погибло три человека. В доме в 11-м округе Парижа», — информирует издание. По данным Parisien, перед возгоранием жители услышали взрыв, однако причины происшествия до сих пор не установлены. Отмечается, что здание не было подключено к системе природного газа, что добавляет вопросов к расследованию инцидента. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Трагедия произошла в Париже, где после взрыва и последующего пожара в многоэтажном доме погибли три человека. Об этом сообщает французская газета Parisien. «В результате пожара погибло три человека. В доме в 11-м округе Парижа», — информирует издание. По данным Parisien, перед возгоранием жители услышали взрыв, однако причины происшествия до сих пор не установлены. Отмечается, что здание не было подключено к системе природного газа, что добавляет вопросов к расследованию инцидента.