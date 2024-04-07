07 апреля 2024

В Париже при взрыве в доме погибло три человека

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Акция протеста против повышения налога на бензин и дизельное топливо на Елисейских полях. Франция, Париж, пожар, париж, франция, протест, поджог
Взрыв произошел в 11-м округе Парижа (архивное фото) Фото:

Трагедия произошла в Париже, где после взрыва и последующего пожара в многоэтажном доме погибли три человека. Об этом сообщает французская газета Parisien.

«В результате пожара погибло три человека. В доме в 11-м округе Парижа», — информирует издание.

По данным Parisien, перед возгоранием жители услышали взрыв, однако причины происшествия до сих пор не установлены. Отмечается, что здание не было подключено к системе природного газа, что добавляет вопросов к расследованию инцидента.

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Трагедия произошла в Париже, где после взрыва и последующего пожара в многоэтажном доме погибли три человека. Об этом сообщает французская газета Parisien. «В результате пожара погибло три человека. В доме в 11-м округе Парижа», — информирует издание. По данным Parisien, перед возгоранием жители услышали взрыв, однако причины происшествия до сих пор не установлены. Отмечается, что здание не было подключено к системе природного газа, что добавляет вопросов к расследованию инцидента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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