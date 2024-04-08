В одном из судов Екатеринбурга нет туалетов для подсудимых

В Верх-Исетском суде Екатеринбурга для подсудимых нет туалетов. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
«В конвойном помещении нет туалета для подсудимых. Построить нельзя — памятник культуры. Приходится водить в общий, при этом освобождая коридоры от посетителей», — написала Мерзлякова на своей странице «Вконтакте».
В ходе визита в суд также было отмечено, что основной проблемой остается нехватка сотрудников конвойной службы. Тем не менее, судьи выразили мнение, что сотрудники конвоя успешно справляются со своими обязанностями.
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