08 апреля 2024

В одном из судов Екатеринбурга нет туалетов для подсудимых

В Верх-Исетском суде Екатеринбурга нет туалетов для подсудимых
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Индустриальный районный суд вынес приговор Александру Чернышову по делу об архиве «Мемориала» Пермь, суд, зал судебного заседания
Подсудимые в Верх-Исетском суде ходят в общий туалет (архивное фото) Фото:

В Верх-Исетском суде Екатеринбурга для подсудимых нет туалетов. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

«В конвойном помещении нет туалета для подсудимых. Построить нельзя — памятник культуры. Приходится водить в общий, при этом освобождая коридоры от посетителей», — написала Мерзлякова на своей странице «Вконтакте».

В ходе визита в суд также было отмечено, что основной проблемой остается нехватка сотрудников конвойной службы. Тем не менее, судьи выразили мнение, что сотрудники конвоя успешно справляются со своими обязанностями.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Верх-Исетском суде Екатеринбурга для подсудимых нет туалетов. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «В конвойном помещении нет туалета для подсудимых. Построить нельзя — памятник культуры. Приходится водить в общий, при этом освобождая коридоры от посетителей», — написала Мерзлякова на своей странице «Вконтакте». В ходе визита в суд также было отмечено, что основной проблемой остается нехватка сотрудников конвойной службы. Тем не менее, судьи выразили мнение, что сотрудники конвоя успешно справляются со своими обязанностями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...