Организаторы свердловской викторины назвали хедлайнера церемонии вручения подарков

Музыкальным гостем церемонии подведения итогов викторины «Опорный край» станет Андрей Державин. Он выступит в ККТ «Космос» в Екатеринбурге 12 апреля. Об этом URA.RU рассказали организаторы.
Державин — лидер группы «Сталкер» и основатель одноименной продюсерской компании. Широкой публике артист известен благодаря песням «Не плачь, Алиса», «Катя-Катерина», «Чужая свадьба».
Попасть на церемонию и увидеть выступление можно вживую по бесплатным билетам, которые будут выдавать 12 апреля с 9:00 до 11:00 в кассе «Космоса» в порядке живой очереди. Также будет идти трансляция в прямом эфире «Областного телевидения». За ней можно следить и
Свердловчан ожидают 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 мотоциклов «Урал». Где получить подарок, какой налог придется за него платить и можно ли отказаться от приза — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!