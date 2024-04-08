08 апреля 2024

Организаторы свердловской викторины назвали хедлайнера церемонии вручения подарков

В Екатеринбурге на итогах викторины «Опорный край» выступит Андрей Державин
© Служба новостей «URA.RU»
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Ночь музыки. Екатеринбург, державин андрей
Андрей Державин стал хэдлайнером церемонии Фото:

Музыкальным гостем церемонии подведения итогов викторины «Опорный край» станет Андрей Державин. Он выступит в ККТ «Космос» в Екатеринбурге 12 апреля. Об этом URA.RU рассказали организаторы.

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Как попасть на подведение итогов викторины «Опорный край» в Екатеринбурге

Державин — лидер группы «Сталкер» и основатель одноименной продюсерской компании. Широкой публике артист известен благодаря песням «Не плачь, Алиса», «Катя-Катерина», «Чужая свадьба».

Попасть на церемонию и увидеть выступление можно вживую по бесплатным билетам, которые будут выдавать 12 апреля с 9:00 до 11:00 в кассе «Космоса» в порядке живой очереди. Также будет идти трансляция в прямом эфире «Областного телевидения». За ней можно следить и на сайте викторины.

Свердловчан ожидают 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 мотоциклов «Урал». Где получить подарок, какой налог придется за него платить и можно ли отказаться от приза — в материале URA.RU.

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Музыкальным гостем церемонии подведения итогов викторины «Опорный край» станет Андрей Державин. Он выступит в ККТ «Космос» в Екатеринбурге 12 апреля. Об этом URA.RU рассказали организаторы. Державин — лидер группы «Сталкер» и основатель одноименной продюсерской компании. Широкой публике артист известен благодаря песням «Не плачь, Алиса», «Катя-Катерина», «Чужая свадьба». Попасть на церемонию и увидеть выступление можно вживую по бесплатным билетам, которые будут выдавать 12 апреля с 9:00 до 11:00 в кассе «Космоса» в порядке живой очереди. Также будет идти трансляция в прямом эфире «Областного телевидения». За ней можно следить и на сайте викторины. Свердловчан ожидают 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 мотоциклов «Урал». Где получить подарок, какой налог придется за него платить и можно ли отказаться от приза — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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