Организаторы свердловской викторины назвали хедлайнера церемонии вручения подарков

В Екатеринбурге на итогах викторины «Опорный край» выступит Андрей Державин

09 апреля 2024 в 12:32 Размер текста - 17 +

Андрей Державин стал хэдлайнером церемонии Фото: Размик Закарян © URA.RU Музыкальным гостем церемонии подведения итогов викторины «Опорный край» станет Андрей Державин. Он выступит в ККТ «Космос» в Екатеринбурге 12 апреля. Об этом URA.RU рассказали организаторы. Новость по теме Как попасть на подведение итогов викторины «Опорный край» в Екатеринбурге Державин — лидер группы «Сталкер» и основатель одноименной продюсерской компании. Широкой публике артист известен благодаря песням «Не плачь, Алиса», «Катя-Катерина», «Чужая свадьба». Попасть на церемонию и увидеть выступление можно вживую по бесплатным билетам, которые будут выдавать 12 апреля с 9:00 до 11:00 в кассе «Космоса» в порядке живой очереди. Также будет идти трансляция в прямом эфире «Областного телевидения». За ней можно следить и на сайте викторины. Свердловчан ожидают 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 мотоциклов «Урал». Где получить подарок, какой налог придется за него платить и можно ли отказаться от приза — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Музыкальным гостем церемонии подведения итогов викторины «Опорный край» станет Андрей Державин. Он выступит в ККТ «Космос» в Екатеринбурге 12 апреля. Об этом URA.RU рассказали организаторы. Державин — лидер группы «Сталкер» и основатель одноименной продюсерской компании. Широкой публике артист известен благодаря песням «Не плачь, Алиса», «Катя-Катерина», «Чужая свадьба». Попасть на церемонию и увидеть выступление можно вживую по бесплатным билетам, которые будут выдавать 12 апреля с 9:00 до 11:00 в кассе «Космоса» в порядке живой очереди. Также будет идти трансляция в прямом эфире «Областного телевидения». За ней можно следить и на сайте викторины. Свердловчан ожидают 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 мотоциклов «Урал». Где получить подарок, какой налог придется за него платить и можно ли отказаться от приза — в материале URA.RU.