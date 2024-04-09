Кикшеринг «Юрент» отключил возможность парковать самокаты в центре Перми

Припарковать самокат в запретной зоне теперь невозможно Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В компании «Юрент», которая предоставляет пермякам в прокат электросамокаты, выполнили требования городских властей. Теперь припарковать самокаты в центре Перми невозможно, сообщили URA.RU в компании.

«МТС Юрент выполнил требования администрации города, отключив парковки в центре Перми. Дополнительно сервис усилил число скаутов в городе, которые следят за порядком, в том числе — за неправильно припаркованными самокатами», — говорится в сообщении компании. При этом владельцы кикшеринга подчеркивают, что властям «стоило бы задуматься, как удовлетворить потребность людей в этом виде транспорта, и совместно с операторами организовать комфортные и упорядоченные парковки в центре города. А не идти по пути запрета, которым люди, очевидно, недовольны».

Как ранее рассказывало URA.RU, в конце марта власти Перми запретили оставлять самокаты в центре Перми и на улицах особого градостроительного значения. Сервис кикшеринга Whoosh подал на это решение жалобу в прокуратуру. С начала апреля самокаты с улиц Перми начали эвакуировать на штрафстоянку.