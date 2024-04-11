Губернатор Махонин отчитался о строительстве новой детской поликлиники в Перми

В Перми новая поликлиника сможет обслуживать 14 тысяч детей

Новое здание поликлиники должно быть построено в 2025 году Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В микрорайоне Садовый города Перми завершено возведение каркаса новой детской поликлиники, которая возводится на улице Шмидта, 56А. Глава региона Дмитрий Махонин отметил, что трехэтажное здание рассчитано на 350 посещений в смену. Об этом говорится на сайте губернатора и правительства Пермского края.

«Строители завершили возведение каркаса новой детской поликлиники. Сейчас на строительной площадке рабочие выполняют кладку наружных и внутренних стен. Ведется прокладка трубопроводов отопления, внутренних и наружных инженерных сетей. Также подрядчик приступил к устройству кровли», — сообщается на сайте.

Вскоре строители приступят к фасадным работам. Параллельно закупается технологическое и медицинское оборудование для поликлиники. В здании площадью 4,5 тысячи квадратных метров разместятся кабинеты хирургии, инфекционных заболеваний, лучевой диагностики, физиотерапии, неотложной медпомощи, педиатрии. Здесь же будут вести прием детей профильные специалисты.

В медучреждении предусмотрены клинико-диагностическая лаборатория и дневные специализированные стационары по профилю «Офтальмология» и «Педиатрия». К новому зданию будет прикреплено порядка 14 тысяч детей ГДКП №1 в Мотовилихинском районе. Строительство поликлиники должно завершиться в 2025 году.

В 2023 году новый больничный комплекс был открыт в Полазне. Махонин отмечал, что новый корпус получился удобным для местных жителей. В нем разместились взрослая и детская поликлиники с дневным и круглосуточным стационарами, женская консультация, стоматология, хирургическое отделение с оперблоком.