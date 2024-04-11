11 апреля 2024

На северо-западе Челябинска на три месяца ограничат движение для автомобилистов. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган , знак стоп, ремонтные работы, проезд закрыт
Ограничения для автомобилистов будут введены с 15 апреля по 13 июля 2024 года Фото:

На северо-западе Челябинска с 15 апреля по 13 июля будут введены ограничения движения сразу на нескольких участках дорог по улице Чичерина. В это время запланированы работы по установке опор контактной троллейбусной сети, сообщили в пресс-службе мэрии.

«С 15 апреля по 13 июля запланированы работы по установке опор контактной троллейбусной сети. В этот период в поэтапном режиме будет вводиться частичное ограничение движения по правым крайним полосам сразу на нескольких участках дорог: по улице Чичерина от дома № 13 до дома №1, по улице Чичерина от дома № 2 до дома № 22, по улицам Салавата Юлаева и Рязанской на участке от Чичерина до Шершневской (четная сторона)», — сообщили в пресс-службе.

Новая контактная сеть позволит продлить маршруты движения троллейбусов № 12 и № 17. Челябинцев просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать маршрут.

С 15 апреля по 13 июля запланированы работы по установке опор контактной троллейбусной сети
С 15 апреля по 13 июля запланированы работы по установке опор контактной троллейбусной сети

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На северо-западе Челябинска с 15 апреля по 13 июля будут введены ограничения движения сразу на нескольких участках дорог по улице Чичерина. В это время запланированы работы по установке опор контактной троллейбусной сети, сообщили в пресс-службе мэрии. «С 15 апреля по 13 июля запланированы работы по установке опор контактной троллейбусной сети. В этот период в поэтапном режиме будет вводиться частичное ограничение движения по правым крайним полосам сразу на нескольких участках дорог: по улице Чичерина от дома № 13 до дома №1, по улице Чичерина от дома № 2 до дома № 22, по улицам Салавата Юлаева и Рязанской на участке от Чичерина до Шершневской (четная сторона)», — сообщили в пресс-службе. Новая контактная сеть позволит продлить маршруты движения троллейбусов № 12 и № 17. Челябинцев просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать маршрут.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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