На северо-западе Челябинска с 15 апреля по 13 июля будут введены ограничения движения сразу на нескольких участках дорог по улице Чичерина. В это время запланированы работы по установке опор контактной троллейбусной сети, сообщили в пресс-службе мэрии.
«С 15 апреля по 13 июля запланированы работы по установке опор контактной троллейбусной сети. В этот период в поэтапном режиме будет вводиться частичное ограничение движения по правым крайним полосам сразу на нескольких участках дорог: по улице Чичерина от дома № 13 до дома №1, по улице Чичерина от дома № 2 до дома № 22, по улицам Салавата Юлаева и Рязанской на участке от Чичерина до Шершневской (четная сторона)», — сообщили в пресс-службе.
Новая контактная сеть позволит продлить маршруты движения троллейбусов № 12 и № 17. Челябинцев просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать маршрут.
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