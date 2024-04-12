Победительница «Опорного края» раскрыла URA.RU, что будет делать с подарком

Екатеринбурженка, выигравшая смартфон на викторине «Опорный край», продаст его

12 апреля 2024 в 19:01 Размер текста - 17 +

Но до конца с решением победительница не определилась Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Викторина «Опорный край» в Свердловской области Жительница Екатеринбурга Виктория Малкина выиграла телефон на викторине «Опорный край», посвященной 90-летию Свердловской области. Она планирует либо продать его, либо подарить матери после того, как узнает модель смартфона. Своими планами 19-летняя девушка поделилась с URA.RU. «Модель телефона еще не знаю. Если он лучше, чем у мамы — подарю ей, если нет — продам», — сообщила собеседница агентства, уточнив, что у мамы телефон модели Samsung A20. Победительница планирует забрать смартфон в понедельник, 15 апреля, а после решить его дальнейшую судьбу. Екатеринбурженка добавила, что решила поучаствовать в викторине, желая испытать удачу. Ранее URA.RU рассказывало о жительнице Михайловска, которая выиграла квартиру. Итоги викторины «Опорный край» подвели в ККТ «Космос» днем 12 апреля. Среди ценных подарков были 45 квартир, 100 автомобилей, 20 мотоциклов «Урал» и 2000 смартфонов. Ведущим церемонии был Леонид Якубович. В конкурсе участвовали 2,5 млн свердловчан. О том, как прошла церемония, URA.RU рассказывало в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Екатеринбурга Виктория Малкина выиграла телефон на викторине «Опорный край», посвященной 90-летию Свердловской области. Она планирует либо продать его, либо подарить матери после того, как узнает модель смартфона. Своими планами 19-летняя девушка поделилась с URA.RU. «Модель телефона еще не знаю. Если он лучше, чем у мамы — подарю ей, если нет — продам», — сообщила собеседница агентства, уточнив, что у мамы телефон модели Samsung A20. Победительница планирует забрать смартфон в понедельник, 15 апреля, а после решить его дальнейшую судьбу. Екатеринбурженка добавила, что решила поучаствовать в викторине, желая испытать удачу. Ранее URA.RU рассказывало о жительнице Михайловска, которая выиграла квартиру. Итоги викторины «Опорный край» подвели в ККТ «Космос» днем 12 апреля. Среди ценных подарков были 45 квартир, 100 автомобилей, 20 мотоциклов «Урал» и 2000 смартфонов. Ведущим церемонии был Леонид Якубович. В конкурсе участвовали 2,5 млн свердловчан. О том, как прошла церемония, URA.RU рассказывало в онлайн-трансляции.