Власти ХМАО выделили деньги на благоустройство эко-парка в Ханты-Мансийске

13 апреля 2024 в 11:06 Размер текста - 17 +

На Тобольском тракте в Ханты-Мансийске появится эко-парк «ЛесОк» (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Правительство ХМАО приняло решение выделить деньги на благоустройство в Ханты-Мансийске эко-парка «ЛесОк». Это проект, который стал победителем конкурса инициативных проектов. Об этом сообщил глава города Максим Ряшин. «Решение о выделении средств на его реализацию принято на заседании Правительства Югры. Он включает в себя дополнительное обустройство уже созданного пространства с закрытыми павильонами, пожаробезопасными мангалами, площадкой для детей и прогулочными дорожками. Уверен, что „ЛесОк“ станет еще одной точкой притяжения, излюбленным местом досуга жителей и гостей Ханты-Мансийска», — написал Ряшин в telegram-канале. Планируется расширить сеть пешеходных дорожек, построить полосу препятствий с воркаут-зоной, в том числе для людей с ограниченными возможностями. По словам главы города, территория является уникальной, так как на ней расположен самый большой муравейник в стране. Соответствующая запись имеется в реестре рекордов России. Проект хантымансийцев Татьяны Артемчик, Андрея и Ольги Корепановых по благоустройству эко-парка стал победителем регионального конкурса инициативных проектов. Он расположится на улице Тобольский тракт. На первоначальном этапе планируется обустроить часть зоны для круглогодичного отдыха жителей и гостей города, в том числе с закрытыми павильонами, пожаробезопасными мангалами, площадкой для детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство ХМАО приняло решение выделить деньги на благоустройство в Ханты-Мансийске эко-парка «ЛесОк». Это проект, который стал победителем конкурса инициативных проектов. Об этом сообщил глава города Максим Ряшин. «Решение о выделении средств на его реализацию принято на заседании Правительства Югры. Он включает в себя дополнительное обустройство уже созданного пространства с закрытыми павильонами, пожаробезопасными мангалами, площадкой для детей и прогулочными дорожками. Уверен, что „ЛесОк“ станет еще одной точкой притяжения, излюбленным местом досуга жителей и гостей Ханты-Мансийска», — написал Ряшин в telegram-канале. Планируется расширить сеть пешеходных дорожек, построить полосу препятствий с воркаут-зоной, в том числе для людей с ограниченными возможностями. По словам главы города, территория является уникальной, так как на ней расположен самый большой муравейник в стране. Соответствующая запись имеется в реестре рекордов России. Проект хантымансийцев Татьяны Артемчик, Андрея и Ольги Корепановых по благоустройству эко-парка стал победителем регионального конкурса инициативных проектов. Он расположится на улице Тобольский тракт. На первоначальном этапе планируется обустроить часть зоны для круглогодичного отдыха жителей и гостей города, в том числе с закрытыми павильонами, пожаробезопасными мангалами, площадкой для детей.