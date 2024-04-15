Reuters: в состав ОПЕК+ хотят принять Намибию

ОПЕК+ рассматривает возможность включения Намибии в свой состав после открытия в этой стране месторождений нефти с запасами в 2,6 миллиарда баррелей. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.
«Для начала процесса присоединения к ОПЕК+ Намибия должна будет подписать хартию сотрудничества стран-производителей нефти. В прошлом году намибийское правительство заявило о намерении подать заявку на вступление в организацию в случае подтверждения значительных объемов нефтяных запасов на своем шельфе», — говорится в
Ожидается, что добыча нефти на разведанных месторождениях Намибии начнется к 2030 году и достигнет объема до 700 тысяч баррелей в сутки в первые годы эксплуатации. Эксперты предполагают, что Намибия может стать одним из крупнейших производителей нефти в Африке в следующем десятилетии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.