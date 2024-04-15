15 апреля 2024

Reuters: в состав ОПЕК+ хотят принять Намибию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытая лицензия 10.06.2015. Нефть., нефтедобыча
Нефтяной картель продолжает расширяться Фото:

ОПЕК+ рассматривает возможность включения Намибии в свой состав после открытия в этой стране месторождений нефти с запасами в 2,6 миллиарда баррелей. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

«Для начала процесса присоединения к ОПЕК+ Намибия должна будет подписать хартию сотрудничества стран-производителей нефти. В прошлом году намибийское правительство заявило о намерении подать заявку на вступление в организацию в случае подтверждения значительных объемов нефтяных запасов на своем шельфе», — говорится в материале. Официального обращения к ОПЕК или ОПЕК+ пока не было.

Ожидается, что добыча нефти на разведанных месторождениях Намибии начнется к 2030 году и достигнет объема до 700 тысяч баррелей в сутки в первые годы эксплуатации. Эксперты предполагают, что Намибия может стать одним из крупнейших производителей нефти в Африке в следующем десятилетии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ОПЕК+ рассматривает возможность включения Намибии в свой состав после открытия в этой стране месторождений нефти с запасами в 2,6 миллиарда баррелей. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники. «Для начала процесса присоединения к ОПЕК+ Намибия должна будет подписать хартию сотрудничества стран-производителей нефти. В прошлом году намибийское правительство заявило о намерении подать заявку на вступление в организацию в случае подтверждения значительных объемов нефтяных запасов на своем шельфе», — говорится в материале. Официального обращения к ОПЕК или ОПЕК+ пока не было. Ожидается, что добыча нефти на разведанных месторождениях Намибии начнется к 2030 году и достигнет объема до 700 тысяч баррелей в сутки в первые годы эксплуатации. Эксперты предполагают, что Намибия может стать одним из крупнейших производителей нефти в Африке в следующем десятилетии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...