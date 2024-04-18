В Пермскому крае будут судить депутата, который незаконно отдыхал в санаториях

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Пермские термы, ул. Героев Хасана, д. 42В. Пермь , аквапарк, санаторий, шезлонги, лежаки, лежанка, шезлонг
Чиновник потратил на путевки 650 тысяч рублей Фото:

В Пермском крае будут судить депутата, который покупал себе путевки в санатории по полисам добровольного медицинского страхования, оформленным на его подчиненных. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Пермского края.

«Чиновник с 2018 по 2021 годы заключал договоры коллективного добровольного медицинского страхования на подчиненных работников не уведомляя их об этом. Затем незаконно в рамках оказания услуг приобретал санаторные путевки для себя и членов своей семьи», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что депутат таким образом оформил путевки на 650 тысяч рублей. Имя чиновника не раскрывают. Известно, что он был депутатом Думы одного из округов региона и директором муниципального унитарного предприятия. Дело в ближайшее время передадут в суд, а на его имущество уже наложен арест.

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В Пермском крае будут судить депутата, который покупал себе путевки в санатории по полисам добровольного медицинского страхования, оформленным на его подчиненных. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Пермского края. «Чиновник с 2018 по 2021 годы заключал договоры коллективного добровольного медицинского страхования на подчиненных работников не уведомляя их об этом. Затем незаконно в рамках оказания услуг приобретал санаторные путевки для себя и членов своей семьи», — сообщили в ведомстве. Уточняется, что депутат таким образом оформил путевки на 650 тысяч рублей. Имя чиновника не раскрывают. Известно, что он был депутатом Думы одного из округов региона и директором муниципального унитарного предприятия. Дело в ближайшее время передадут в суд, а на его имущество уже наложен арест.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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