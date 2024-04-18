В Пермскому крае будут судить депутата, который незаконно отдыхал в санаториях

18 апреля 2024 в 18:57 Размер текста - 17 +

Чиновник потратил на путевки 650 тысяч рублей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Пермском крае будут судить депутата, который покупал себе путевки в санатории по полисам добровольного медицинского страхования, оформленным на его подчиненных. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Пермского края. «Чиновник с 2018 по 2021 годы заключал договоры коллективного добровольного медицинского страхования на подчиненных работников не уведомляя их об этом. Затем незаконно в рамках оказания услуг приобретал санаторные путевки для себя и членов своей семьи», — сообщили в ведомстве. Уточняется, что депутат таким образом оформил путевки на 650 тысяч рублей. Имя чиновника не раскрывают. Известно, что он был депутатом Думы одного из округов региона и директором муниципального унитарного предприятия. Дело в ближайшее время передадут в суд, а на его имущество уже наложен арест. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае будут судить депутата, который покупал себе путевки в санатории по полисам добровольного медицинского страхования, оформленным на его подчиненных. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Пермского края. «Чиновник с 2018 по 2021 годы заключал договоры коллективного добровольного медицинского страхования на подчиненных работников не уведомляя их об этом. Затем незаконно в рамках оказания услуг приобретал санаторные путевки для себя и членов своей семьи», — сообщили в ведомстве. Уточняется, что депутат таким образом оформил путевки на 650 тысяч рублей. Имя чиновника не раскрывают. Известно, что он был депутатом Думы одного из округов региона и директором муниципального унитарного предприятия. Дело в ближайшее время передадут в суд, а на его имущество уже наложен арест.