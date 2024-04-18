Экономика Бизнес Больше 41% челябинских столовых готовит из продукции без ветеринарных документов 19 апреля 2024 в 11:56 Размер текста - 17 + В Челябинской области проверят общепит, торгующий продуктами без ветеринарных документов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области в 41,5% столовых, кафе и ресторанов еда готовится из продуктов питания без ветеринарных документов. Такие выводы специалисты Уральского межрегионального управления Россельхознадзора сделали после проверки регистрации в системе «Цербер». Речь не идет о столовых социальных учреждений. «При проверке регистрации в системе „Цербер“ выявлено, что из 1969 зарегистрированных пунктов общественного питания региона 817, или 41,5%, не имеют необходимой регистрации в системе. Значит, пункты общественного питания вводят в оборот животноводческую продукцию без ветеринарных сопроводительных документов», — сообщили URA.RU в управлении Россельхознадзора. Столовые в работе используют молоко, мясо, масло, яйца и прочие животные продукты. Использовать их разрешается после оформления электронных ветеринарных документов, зарегистрировав хозяйствующего субъекта в «Цербере». Многие этого не делают. Чтобы пресечь нарушения, Россельхознадзор занялся контролем и выдачей предостережений о недопустимости таких нарушений. Требование действует с 2018 года. Будут проверены все 817 хозсубъектов, которые работают без оформления ветеринарной документации. Все они заняты в секторе мелких закусочных, придорожных кафе, ресторанов областного центра. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинской области в 41,5% столовых, кафе и ресторанов еда готовится из продуктов питания без ветеринарных документов. Такие выводы специалисты Уральского межрегионального управления Россельхознадзора сделали после проверки регистрации в системе «Цербер». Речь не идет о столовых социальных учреждений. «При проверке регистрации в системе „Цербер“ выявлено, что из 1969 зарегистрированных пунктов общественного питания региона 817, или 41,5%, не имеют необходимой регистрации в системе. Значит, пункты общественного питания вводят в оборот животноводческую продукцию без ветеринарных сопроводительных документов», — сообщили URA.RU в управлении Россельхознадзора. Столовые в работе используют молоко, мясо, масло, яйца и прочие животные продукты. Использовать их разрешается после оформления электронных ветеринарных документов, зарегистрировав хозяйствующего субъекта в «Цербере». Многие этого не делают. Чтобы пресечь нарушения, Россельхознадзор занялся контролем и выдачей предостережений о недопустимости таких нарушений. Требование действует с 2018 года. Будут проверены все 817 хозсубъектов, которые работают без оформления ветеринарной документации. Все они заняты в секторе мелких закусочных, придорожных кафе, ресторанов областного центра. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям