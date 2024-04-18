Больше 41% челябинских столовых готовит из продукции без ветеринарных документов

В Челябинской области в 41,5% столовых, кафе и ресторанов еда готовится из продуктов питания без ветеринарных документов. Такие выводы специалисты Уральского межрегионального управления Россельхознадзора сделали после проверки регистрации в системе «Цербер». Речь не идет о столовых социальных учреждений.
«При проверке регистрации в системе „Цербер“ выявлено, что из 1969 зарегистрированных пунктов общественного питания региона 817, или 41,5%, не имеют необходимой регистрации в системе. Значит, пункты общественного питания вводят в оборот животноводческую продукцию без ветеринарных сопроводительных документов», — сообщили URA.RU в управлении Россельхознадзора.
Столовые в работе используют молоко, мясо, масло, яйца и прочие животные продукты. Использовать их разрешается после оформления электронных ветеринарных документов, зарегистрировав хозяйствующего субъекта в «Цербере».
Многие этого не делают. Чтобы пресечь нарушения, Россельхознадзор занялся контролем и выдачей предостережений о недопустимости таких нарушений. Требование действует с 2018 года.
Будут проверены все 817 хозсубъектов, которые работают без оформления ветеринарной документации. Все они заняты в секторе мелких закусочных, придорожных кафе, ресторанов областного центра.
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