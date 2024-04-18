18 апреля 2024

Больше 41% челябинских столовых готовит из продукции без ветеринарных документов

© Служба новостей «URA.RU»
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Кандидат в Президенты РФ Владислав Даванков посетил Челябинск. Челябинск, буфет, продукты, пища, раздача, еда, школьная столовая, столовая
В Челябинской области проверят общепит, торгующий продуктами без ветеринарных документов Фото:

В Челябинской области в 41,5% столовых, кафе и ресторанов еда готовится из продуктов питания без ветеринарных документов. Такие выводы специалисты Уральского межрегионального управления Россельхознадзора сделали после проверки регистрации в системе «Цербер». Речь не идет о столовых социальных учреждений.

«При проверке регистрации в системе „Цербер“ выявлено, что из 1969 зарегистрированных пунктов общественного питания региона 817, или 41,5%, не имеют необходимой регистрации в системе. Значит, пункты общественного питания вводят в оборот животноводческую продукцию без ветеринарных сопроводительных документов», — сообщили URA.RU в управлении Россельхознадзора.

Столовые в работе используют молоко, мясо, масло, яйца и прочие животные продукты. Использовать их разрешается после оформления электронных ветеринарных документов, зарегистрировав хозяйствующего субъекта в «Цербере».

Многие этого не делают. Чтобы пресечь нарушения, Россельхознадзор занялся контролем и выдачей предостережений о недопустимости таких нарушений. Требование действует с 2018 года.

Будут проверены все 817 хозсубъектов, которые работают без оформления ветеринарной документации. Все они заняты в секторе мелких закусочных, придорожных кафе, ресторанов областного центра.

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В Челябинской области в 41,5% столовых, кафе и ресторанов еда готовится из продуктов питания без ветеринарных документов. Такие выводы специалисты Уральского межрегионального управления Россельхознадзора сделали после проверки регистрации в системе «Цербер». Речь не идет о столовых социальных учреждений. «При проверке регистрации в системе „Цербер“ выявлено, что из 1969 зарегистрированных пунктов общественного питания региона 817, или 41,5%, не имеют необходимой регистрации в системе. Значит, пункты общественного питания вводят в оборот животноводческую продукцию без ветеринарных сопроводительных документов», — сообщили URA.RU в управлении Россельхознадзора. Столовые в работе используют молоко, мясо, масло, яйца и прочие животные продукты. Использовать их разрешается после оформления электронных ветеринарных документов, зарегистрировав хозяйствующего субъекта в «Цербере». Многие этого не делают. Чтобы пресечь нарушения, Россельхознадзор занялся контролем и выдачей предостережений о недопустимости таких нарушений. Требование действует с 2018 года. Будут проверены все 817 хозсубъектов, которые работают без оформления ветеринарной документации. Все они заняты в секторе мелких закусочных, придорожных кафе, ресторанов областного центра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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