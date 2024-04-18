18 апреля 2024

Свердловскую область накрыл снегопад. Видео

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Экипаж ДПС контролирует обстановку на дороге Фото:

В районе Североуральска (Свердловская область) днем 19 апреля начался сильный снегопад. О плохой видимости на трассе между Серовом и Ивделем предупредили в пресс-службе регионального УГИБДД.

«На 93 километре дороги Серов — Североуральск — Ивдель идет обильный снегопад, в связи с чем видимость ограничена. Контроль за безопасностью на автодорогах со стороны Госавтоинспекции усилен», — следует из сообщения.

Силовики призвали водителей быть внимательными и соблюдать ПДД. «Проявляйте максимум осторожности при управлении автомобилем», — отметили в ведомстве.

На Севере Свердловской области в апреле уже проходил снегопад. На 112 километре трассы Серов — Североуральск — Ивдель дежурил экипаж ДПС.

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В районе Североуральска (Свердловская область) днем 19 апреля начался сильный снегопад. О плохой видимости на трассе между Серовом и Ивделем предупредили в пресс-службе регионального УГИБДД. «На 93 километре дороги Серов — Североуральск — Ивдель идет обильный снегопад, в связи с чем видимость ограничена. Контроль за безопасностью на автодорогах со стороны Госавтоинспекции усилен», — следует из сообщения. Силовики призвали водителей быть внимательными и соблюдать ПДД. «Проявляйте максимум осторожности при управлении автомобилем», — отметили в ведомстве. На Севере Свердловской области в апреле уже проходил снегопад. На 112 километре трассы Серов — Североуральск — Ивдель дежурил экипаж ДПС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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