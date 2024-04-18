Природа Погода Свердловскую область накрыл снегопад. Видео 19 апреля 2024 в 14:44 Размер текста - 17 + Экипаж ДПС контролирует обстановку на дороге Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В районе Североуральска (Свердловская область) днем 19 апреля начался сильный снегопад. О плохой видимости на трассе между Серовом и Ивделем предупредили в пресс-службе регионального УГИБДД. «На 93 километре дороги Серов — Североуральск — Ивдель идет обильный снегопад, в связи с чем видимость ограничена. Контроль за безопасностью на автодорогах со стороны Госавтоинспекции усилен», — следует из сообщения. Силовики призвали водителей быть внимательными и соблюдать ПДД. «Проявляйте максимум осторожности при управлении автомобилем», — отметили в ведомстве. На Севере Свердловской области в апреле уже проходил снегопад. На 112 километре трассы Серов — Североуральск — Ивдель дежурил экипаж ДПС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В районе Североуральска (Свердловская область) днем 19 апреля начался сильный снегопад. О плохой видимости на трассе между Серовом и Ивделем предупредили в пресс-службе регионального УГИБДД. «На 93 километре дороги Серов — Североуральск — Ивдель идет обильный снегопад, в связи с чем видимость ограничена. Контроль за безопасностью на автодорогах со стороны Госавтоинспекции усилен», — следует из сообщения. Силовики призвали водителей быть внимательными и соблюдать ПДД. «Проявляйте максимум осторожности при управлении автомобилем», — отметили в ведомстве. На Севере Свердловской области в апреле уже проходил снегопад. На 112 километре трассы Серов — Североуральск — Ивдель дежурил экипаж ДПС. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям