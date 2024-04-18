В районе Североуральска (Свердловская область) днем 19 апреля начался сильный снегопад. О плохой видимости на трассе между Серовом и Ивделем предупредили в пресс-службе регионального УГИБДД.
«На 93 километре дороги Серов — Североуральск — Ивдель идет обильный снегопад, в связи с чем видимость ограничена. Контроль за безопасностью на автодорогах со стороны Госавтоинспекции усилен», — следует из сообщения.
Силовики призвали водителей быть внимательными и соблюдать ПДД. «Проявляйте максимум осторожности при управлении автомобилем», — отметили в ведомстве.
На Севере Свердловской области в апреле уже проходил снегопад. На 112 километре трассы Серов — Североуральск — Ивдель дежурил экипаж ДПС.
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