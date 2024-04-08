Трассу Серов — Североуральск — Ивдель (Свердловская область) утром 9 апреля замело снегом. Госавтоинспекция призывает жителей региона к аккуратному вождению, рассказали в пресс-службе ведомства.
«На 112 километре автодороги Серов — Североуральск — Ивдель работает дорожная техника, будьте бдительны, не создавайте помех спецтранспорту», — следует из сообщения. На участке патрулируют экипажи ДПС.
Мощные снегопада проходили на Среднем Урале в конце марта. Из-за непогоды в некоторых районах появился гололед. В МЧС попросили свердловчан соблюдать меры безопасности. Силовики ограничили движение школьных автобусов в Первоуральске.
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