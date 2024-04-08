08 апреля 2024

На трассу в Свердловской области обрушился снегопад. Видео

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На заснеженном участке работают сотрудники ДПС Фото:

Трассу Серов — Североуральск — Ивдель (Свердловская область) утром 9 апреля замело снегом. Госавтоинспекция призывает жителей региона к аккуратному вождению, рассказали в пресс-службе ведомства.

«На 112 километре автодороги Серов — Североуральск — Ивдель работает дорожная техника, будьте бдительны, не создавайте помех спецтранспорту», — следует из сообщения. На участке патрулируют экипажи ДПС.

Мощные снегопада проходили на Среднем Урале в конце марта. Из-за непогоды в некоторых районах появился гололед. В МЧС попросили свердловчан соблюдать меры безопасности. Силовики ограничили движение школьных автобусов в Первоуральске.

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Трассу Серов — Североуральск — Ивдель (Свердловская область) утром 9 апреля замело снегом. Госавтоинспекция призывает жителей региона к аккуратному вождению, рассказали в пресс-службе ведомства. «На 112 километре автодороги Серов — Североуральск — Ивдель работает дорожная техника, будьте бдительны, не создавайте помех спецтранспорту», — следует из сообщения. На участке патрулируют экипажи ДПС. Мощные снегопада проходили на Среднем Урале в конце марта. Из-за непогоды в некоторых районах появился гололед. В МЧС попросили свердловчан соблюдать меры безопасности. Силовики ограничили движение школьных автобусов в Первоуральске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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