Свердловчане получили 107 выигрышей от викторины «Опорный край». Их выдавали в ТЦ «Мега» и ДК Костевича. Об этом сообщает пресс-служба викторины «Опорный край».
«Действительно жаркой выдалась суббота! За сегодняшний день волонтеры потрудились и смогли порадовать 107 человек! Это отличный показатель! Надеемся, что темп останется таким же и как можно большее количество обладателей ценных подарков как можно скорее смогут получить свой смартфон, свой мотоцикл, свою машину или свою квартиру», — сказано в посте в telegram-канале викторины.
Из 107 человек 87 получили смартфоны, 10 — машины, пятеро — квартиры и еще пять — мотоциклы. Организаторы призывают победителей не дожидаться праздников, а прийти и забрать свои подарки.
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