Общество Десяткам свердловчан за день бесплатно выдали квартиры, машины, смартфоны. Фото Свердловчане получили свои выигрыши в викторине «Опорный край» 20 апреля 2024 в 21:06 Размер текста - 17 + Пункты выдачи работают с 10:00 до 20:00 Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловчане получили 107 выигрышей от викторины «Опорный край». Их выдавали в ТЦ «Мега» и ДК Костевича. Об этом сообщает пресс-служба викторины «Опорный край». «Действительно жаркой выдалась суббота! За сегодняшний день волонтеры потрудились и смогли порадовать 107 человек! Это отличный показатель! Надеемся, что темп останется таким же и как можно большее количество обладателей ценных подарков как можно скорее смогут получить свой смартфон, свой мотоцикл, свою машину или свою квартиру», — сказано в посте в telegram-канале викторины. Из 107 человек 87 получили смартфоны, 10 — машины, пятеро — квартиры и еще пять — мотоциклы. Организаторы призывают победителей не дожидаться праздников, а прийти и забрать свои подарки. Викторина «Опорный край» | 90-лет Свердловской области Фото: Викторина «Опорный край» | 90-лет Свердловской области Фото: Викторина «Опорный край» | 90-лет Свердловской области Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Свердловчане получили 107 выигрышей от викторины «Опорный край». Их выдавали в ТЦ «Мега» и ДК Костевича. Об этом сообщает пресс-служба викторины «Опорный край». «Действительно жаркой выдалась суббота! За сегодняшний день волонтеры потрудились и смогли порадовать 107 человек! Это отличный показатель! Надеемся, что темп останется таким же и как можно большее количество обладателей ценных подарков как можно скорее смогут получить свой смартфон, свой мотоцикл, свою машину или свою квартиру», — сказано в посте в telegram-канале викторины. Из 107 человек 87 получили смартфоны, 10 — машины, пятеро — квартиры и еще пять — мотоциклы. Организаторы призывают победителей не дожидаться праздников, а прийти и забрать свои подарки. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям