19 апреля 2024

Десяткам свердловчан за день бесплатно выдали квартиры, машины, смартфоны. Фото

Свердловчане получили свои выигрыши в викторине «Опорный край»
© Служба новостей «URA.RU»
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Раздача призов викторины «Опорный край» в «Меге». Екатеринбург, викторина опорный край
Пункты выдачи работают с 10:00 до 20:00 Фото:

Свердловчане получили 107 выигрышей от викторины «Опорный край». Их выдавали в ТЦ «Мега» и ДК Костевича. Об этом сообщает пресс-служба викторины «Опорный край».

«Действительно жаркой выдалась суббота! За сегодняшний день волонтеры потрудились и смогли порадовать 107 человек! Это отличный показатель! Надеемся, что темп останется таким же и как можно большее количество обладателей ценных подарков как можно скорее смогут получить свой смартфон, свой мотоцикл, свою машину или свою квартиру», — сказано в посте в telegram-канале викторины.

Из 107 человек 87 получили смартфоны, 10 — машины, пятеро — квартиры и еще пять — мотоциклы. Организаторы призывают победителей не дожидаться праздников, а прийти и забрать свои подарки.

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Свердловчане получили 107 выигрышей от викторины «Опорный край». Их выдавали в ТЦ «Мега» и ДК Костевича. Об этом сообщает пресс-служба викторины «Опорный край». «Действительно жаркой выдалась суббота! За сегодняшний день волонтеры потрудились и смогли порадовать 107 человек! Это отличный показатель! Надеемся, что темп останется таким же и как можно большее количество обладателей ценных подарков как можно скорее смогут получить свой смартфон, свой мотоцикл, свою машину или свою квартиру», — сказано в посте в telegram-канале викторины. Из 107 человек 87 получили смартфоны, 10 — машины, пятеро — квартиры и еще пять — мотоциклы. Организаторы призывают победителей не дожидаться праздников, а прийти и забрать свои подарки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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