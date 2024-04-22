В городе ЯНАО сдали многоквартирный дом с подземным паркингом. Фото

В газовой столице ЯНАО сдали восьмиэтажный дом с подземным паркингом на 51 место. Почти все квартиры раскуплены, сообщает telegram-канал «Строим Ямал».
«В новом жилом здании восемь этажей, включая технический этаж и подземный паркинг на 51 место. Многоквартирник рассчитан на 52 квартиры, 44 из которых были куплены еще на этапе строительства.
Как подчеркивает источник, дом строился по договорам долевого строительства. «Сейчас в округе все дома с долевым участием граждан строятся с использованием счетов эскроу», — пишут авторы канала. Эскроу-счет — это специальный счет в банке, где денежные средства покупателя хранятся до ввода жилья в эксплуатацию. Это гарантирует безопасность сделки.
Ранее Росстат отметил кратное увеличение показателей строительства в ЯНАО. Но в УрФО по данным показателям округ по-прежнему занимает предпоследнее место. Агентство URA.RU подготовило обзор наиболее значимых строительных объектов, которые будут сданы в эксплуатацию в 2024—2027 годах.
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В газовой столице ЯНАО сдали восьмиэтажный дом с подземным паркингом на 51 место. Почти все квартиры раскуплены, сообщает telegram-канал «Строим Ямал». «В новом жилом здании восемь этажей, включая технический этаж и подземный паркинг на 51 место. Многоквартирник рассчитан на 52 квартиры, 44 из которых были куплены еще на этапе строительства. Как подчеркивает источник, дом строился по договорам долевого строительства. «Сейчас в округе все дома с долевым участием граждан строятся с использованием счетов эскроу», — пишут авторы канала. Эскроу-счет — это специальный счет в банке, где денежные средства покупателя хранятся до ввода жилья в эксплуатацию. Это гарантирует безопасность сделки. Ранее Росстат отметил кратное увеличение показателей строительства в ЯНАО. Но в УрФО по данным показателям округ по-прежнему занимает предпоследнее место. Агентство URA.RU подготовило обзор наиболее значимых строительных объектов, которые будут сданы в эксплуатацию в 2024—2027 годах.