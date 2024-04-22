22 апреля 2024

В городе ЯНАО сдали многоквартирный дом с подземным паркингом. Фото

Дом с подземным паркингом на 50 мест сдали в Новом Уренгое
© Служба новостей «URA.RU»
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Клубный дом «Rodina». Родион Пастух. Екатеринбург, подземный паркинг
В доме есть подземный паркинг на 51 место Фото:

В газовой столице ЯНАО сдали восьмиэтажный дом с подземным паркингом на 51 место. Почти все квартиры раскуплены, сообщает telegram-канал «Строим Ямал».

«В новом жилом здании восемь этажей, включая технический этаж и подземный паркинг на 51 место. Многоквартирник рассчитан на 52 квартиры, 44 из которых были куплены еще на этапе строительства.

Как подчеркивает источник, дом строился по договорам долевого строительства. «Сейчас в округе все дома с долевым участием граждан строятся с использованием счетов эскроу», — пишут авторы канала. Эскроу-счет — это специальный счет в банке, где денежные средства покупателя хранятся до ввода жилья в эксплуатацию. Это гарантирует безопасность сделки.

Ранее Росстат отметил кратное увеличение показателей строительства в ЯНАО. Но в УрФО по данным показателям округ по-прежнему занимает предпоследнее место. Агентство URA.RU подготовило обзор наиболее значимых строительных объектов, которые будут сданы в эксплуатацию в 2024—2027 годах.

В доме предусмотрен паркинг на 51 место
В доме предусмотрен паркинг на 51 место

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В газовой столице ЯНАО сдали восьмиэтажный дом с подземным паркингом на 51 место. Почти все квартиры раскуплены, сообщает telegram-канал «Строим Ямал». «В новом жилом здании восемь этажей, включая технический этаж и подземный паркинг на 51 место. Многоквартирник рассчитан на 52 квартиры, 44 из которых были куплены еще на этапе строительства. Как подчеркивает источник, дом строился по договорам долевого строительства. «Сейчас в округе все дома с долевым участием граждан строятся с использованием счетов эскроу», — пишут авторы канала. Эскроу-счет — это специальный счет в банке, где денежные средства покупателя хранятся до ввода жилья в эксплуатацию. Это гарантирует безопасность сделки. Ранее Росстат отметил кратное увеличение показателей строительства в ЯНАО. Но в УрФО по данным показателям округ по-прежнему занимает предпоследнее место. Агентство URA.RU подготовило обзор наиболее значимых строительных объектов, которые будут сданы в эксплуатацию в 2024—2027 годах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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