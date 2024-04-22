Коммунальщики из Нового Уренгоя оспорили штраф «Росприроднадзору» в 400 миллионов рублей

Суд вернул дело о загрязнении реки в ЯНАО на новое рассмотрение

23 апреля 2024 в 15:17 Размер текста - 17 +

Арбитраж ЯНАО заново рассмотрит претензии Росприроднадзора к коммунальщикам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Коммунальщики из Нового Уренгоя (ЯНАО) добились отмены судебного решения об уплате штрафа почти в 400 миллионов рублей в пользу «Росприроднадзора». Арбитражный суд Западно-Сибирского округа рассмотрел кассационную жалобу АО «Уренгойгорводоканал» и постановил вернуть дело на новое рассмотрение. «Арбитражный суд Западно-Сибирского округа постановил: решение от 28 июля 2023 года Арбитражного суда ЯНАО и постановление от 4 декабря 2023 года Восьмого арбитражного апелляционного суда отменить. Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд ЯНАО», — сообщается в постановлении, опубликованном на сайте Арбитражного суда. Северо-Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования обратилось в Арбитражный суд ЯНАО с иском к АО «Уренгойгорводоканал» на 394 миллиона 503 тысячи рублей в январе 2023 года. Суд первой инстанции требование отклонил, после чего дело была подана апелляционная жалоба, которая была удовлетворена. В кассационной инстанции приняли во внимание, что у предприятия имеется официальное разрешение на сброс отработанной воды в реку Ево-Яха. Также в суде были установлены нарушения при взятии проб воды. Поэтому, были отменены оба решения, а разбирательство дела начнется с самого начала в Арбитражном суде ЯНАО. Ранее, глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила об успешном завершении судебных разбирательств. По ее словам, загрязнения реки были выявлены инспекторами еще в 2019 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Коммунальщики из Нового Уренгоя (ЯНАО) добились отмены судебного решения об уплате штрафа почти в 400 миллионов рублей в пользу «Росприроднадзора». Арбитражный суд Западно-Сибирского округа рассмотрел кассационную жалобу АО «Уренгойгорводоканал» и постановил вернуть дело на новое рассмотрение. «Арбитражный суд Западно-Сибирского округа постановил: решение от 28 июля 2023 года Арбитражного суда ЯНАО и постановление от 4 декабря 2023 года Восьмого арбитражного апелляционного суда отменить. Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд ЯНАО», — сообщается в постановлении, опубликованном на сайте Арбитражного суда. Северо-Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования обратилось в Арбитражный суд ЯНАО с иском к АО «Уренгойгорводоканал» на 394 миллиона 503 тысячи рублей в январе 2023 года. Суд первой инстанции требование отклонил, после чего дело была подана апелляционная жалоба, которая была удовлетворена. В кассационной инстанции приняли во внимание, что у предприятия имеется официальное разрешение на сброс отработанной воды в реку Ево-Яха. Также в суде были установлены нарушения при взятии проб воды. Поэтому, были отменены оба решения, а разбирательство дела начнется с самого начала в Арбитражном суде ЯНАО. Ранее, глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила об успешном завершении судебных разбирательств. По ее словам, загрязнения реки были выявлены инспекторами еще в 2019 году.