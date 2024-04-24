Инспекторы дежурят на опасных участках трасс Фото: telegram-канал «ГИБДД Свердловской области»

Трассы на севере Свердловской области накрыл снегопад. На опасных участках дежурят экипажи ДПС. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД.

«Экипажи ДПС фиксируют обильное выпадение осадков в виде мокрого снега и ограничение видимости на следующих автодорогах: Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, Нижняя Тура — Качканар и Нижний Тагил — Нижняя Салда», — следует из сообщения. Инспекторы призвали свердловчан отказаться от поездок на север области.

Кроме того, в Госавтоинспекции предупредили о гололеде из-за похолодания в поздние часы. «Если поездку отложить не получается, то следует быть предельно внимательными во время движения», — отметили в ведомстве.