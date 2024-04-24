Дороги на севере Свердловской области замело снегом. Фото

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Инспекторы дежурят на опасных участках трасс
Инспекторы дежурят на опасных участках трасс Фото:

Трассы на севере Свердловской области накрыл снегопад. На опасных участках дежурят экипажи ДПС. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД.

«Экипажи ДПС фиксируют обильное выпадение осадков в виде мокрого снега и ограничение видимости на следующих автодорогах: Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, Нижняя Тура — Качканар и Нижний Тагил — Нижняя Салда», — следует из сообщения. Инспекторы призвали свердловчан отказаться от поездок на север области.

Кроме того, в Госавтоинспекции предупредили о гололеде из-за похолодания в поздние часы. «Если поездку отложить не получается, то следует быть предельно внимательными во время движения», — отметили в ведомстве.

Фото:

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Трассы на севере Свердловской области накрыл снегопад. На опасных участках дежурят экипажи ДПС. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. «Экипажи ДПС фиксируют обильное выпадение осадков в виде мокрого снега и ограничение видимости на следующих автодорогах: Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, Нижняя Тура — Качканар и Нижний Тагил — Нижняя Салда», — следует из сообщения. Инспекторы призвали свердловчан отказаться от поездок на север области. Кроме того, в Госавтоинспекции предупредили о гололеде из-за похолодания в поздние часы. «Если поездку отложить не получается, то следует быть предельно внимательными во время движения», — отметили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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