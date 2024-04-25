Суд арестовал счета и недвижимость замминистра обороны Иванова и его семьи

25 апреля 2024 в 07:08 Размер текста - 17 +

Суд Москвы арестовал банковские счета, активы и недвижимость замминистра обороны Тимура Иванова и его близких. Это сделали в целях обеспечительных мер, если мужчину признают виновным по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «Все, что зарегистрировано на него и на его жену, а также на бывших жен и пятерых детей, включая приемных, все это имущество уже арестовано столичным судом», — передает ТАСС слова источника. Он добавил, что это было сделано в целях обеспечительных мер, если в дальнейшем Иванова признают виновным. Ранее Иванова поместили в СИЗО. Ему назначили два месяца заключения под стражу. Позже выяснилось, что мужчина не признал свою вину. Сумма ущерба по делу о взятке, которую получил замминистра обороны, не уточняется.