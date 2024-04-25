Два участника СВО из ХМАО борются за кресло в думе, которое покинул лоббист Петермана

В Нижневартовске сразу двое участников специальной военной операции подали заявки на участие в предварительном голосовании «Единой России». Мобилизованный стрелок Антон Орликовский соревнуется с казачьим атаманом и добровольцем СВО Александром Волковым, а также директором детсада, бюджетниками, общественниками и директором ресторана быстрого питания. Данные размещены на сайте ПГЕР.
Волков не указал, что является участником СВО, однако известен в городе. Орликовский написал о том, что был мобилизован и служит в войсковой части.
В список кандидатов по одномандатному избирательному округу № 5, полномочия депутата от которого покинул лоббист корпорации «Славтэк» Дмитрий Гришин, кроме Волкова и Орликовского вошли директор детского сада «Золотая рыбка» Резеда Осадчая, общественник Станислав Лазурко, сотрудник «Молодежного центра» Артем Духновский, стрелок Базарбай Айсенов (активист ОНФ), директор ресторана «Ростикс» Данил Медведев, преподаватель ЮУрГУ и представитель КМНС Федор Никитин.
При этом, сильным соперником для обоих бойцов источники в местном истеблишменте называют директора детсада Осадчую. Дошкольное учреждение расположено как раз в избирательном округе, за который разворачивается борьба.
Ранее URA.RU писало, что командир батальона «Югра» Дмитрий Аксенов подал заявку на участие в праймериз. Он претендует на мандат депутат по Югорскому одномандатному избирательному округу вместо уходящего в отставку экс-директора «Газпром трансгаз Югорск» Петра Созонова.
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