Синоптики призвали свердловчан не бояться «ржавого дождя»

26 апреля 2024 в 10:56 Размер текста - 17 +

Если «ржавый» дождь на Урале и прольется, он будет малозаметным Фото: Размик Закарян © URA.RU Воздушные массы, несущие с собой песок из пустыни Сахара, с высокой долей вероятности не дойдут до Урала. Таким мнением с URA.RU поделилась главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко, комментируя новость о «ржавом» дожде. «Потоки с южного побережья Средиземного моря и Турции теоретически к нам могут дойти, но я думаю, что большая часть их осядет на европейской части. Мощных потоков над Уралом я не вижу, поэтому маловероятно, чтобы до нас дошел так называемый „ржавый“ дождь», — сказала Шепоренко. Метеоролог добавила, что в ближайшие дни в регионе ожидаются небольшие осадки в виде дождя, а дождь желтого цвета не так заметен, как желтый снег. «Если все же „ржавый“ дождь случится, то удивляться не стоит. Такое бывает. Например, по весне желтый снег мы наблюдали в Пермском крае. Туда песок принесло с Прикаспийской низменности», — добавила Галина Шепоренко. Ранее центр «Фобос» сообщал, что пыльный шлейф из Африки 26 апреля достигнет Поволжья, а 27-го — Южного и Среднего Урала. Он принесет с собой песок из пустыни Сахара, благодаря чему возможен «ржавый» дождь Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Воздушные массы, несущие с собой песок из пустыни Сахара, с высокой долей вероятности не дойдут до Урала. Таким мнением с URA.RU поделилась главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко, комментируя новость о «ржавом» дожде. «Потоки с южного побережья Средиземного моря и Турции теоретически к нам могут дойти, но я думаю, что большая часть их осядет на европейской части. Мощных потоков над Уралом я не вижу, поэтому маловероятно, чтобы до нас дошел так называемый „ржавый“ дождь», — сказала Шепоренко. Метеоролог добавила, что в ближайшие дни в регионе ожидаются небольшие осадки в виде дождя, а дождь желтого цвета не так заметен, как желтый снег. «Если все же „ржавый“ дождь случится, то удивляться не стоит. Такое бывает. Например, по весне желтый снег мы наблюдали в Пермском крае. Туда песок принесло с Прикаспийской низменности», — добавила Галина Шепоренко. Ранее центр «Фобос» сообщал, что пыльный шлейф из Африки 26 апреля достигнет Поволжья, а 27-го — Южного и Среднего Урала. Он принесет с собой песок из пустыни Сахара, благодаря чему возможен «ржавый» дождь