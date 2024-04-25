25 апреля 2024

МЧС предупредило жителей ХМАО о проснувшихся медведях

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставки "Мыс священной собаки" и "Палеогеновое море". Ханты-Мансийск, медведь
При встрече с медведями югорчанам советуют не смотреть им в глаза Фото:

МЧС предупредило жителей ХМАО о проснувшихся медведях. При встрече с дикими животными югорчанам советуют не кормить их и не смотреть им в глаза. Об этом сообщили в telegram-канале окружного министерства.

«Весна в самом разгаре, медведи вышли из зимней спячки», — говорится в сообщении. К публикации также прикрепили каточки с правилами поведения при встрече с дикими животными. Югорчанам рекомендуют не кормить и не фотографировать животных, не смотреть им в глаза и держаться подальше от их детенышей.

Проснувшегося медведя недавно заметили в Сургутском районе. Очевидцы опубликовали фото, на котором медведь выходит из леса на трассу, в telegram-канале «Это Юганск, детка!».

Ранее URA.RU сообщало о жителе поселения Шайтанка, который пострадал от нападения медведя. Югорчанин пошел в лес за ягодой, где и встретился с животным. Медведь повалил его на землю, несколько раз укусил и скрылся в лесу. Мужчине удалось выжить.

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МЧС предупредило жителей ХМАО о проснувшихся медведях. При встрече с дикими животными югорчанам советуют не кормить их и не смотреть им в глаза. Об этом сообщили в telegram-канале окружного министерства. «Весна в самом разгаре, медведи вышли из зимней спячки», — говорится в сообщении. К публикации также прикрепили каточки с правилами поведения при встрече с дикими животными. Югорчанам рекомендуют не кормить и не фотографировать животных, не смотреть им в глаза и держаться подальше от их детенышей. Проснувшегося медведя недавно заметили в Сургутском районе. Очевидцы опубликовали фото, на котором медведь выходит из леса на трассу, в telegram-канале «Это Юганск, детка!». Ранее URA.RU сообщало о жителе поселения Шайтанка, который пострадал от нападения медведя. Югорчанин пошел в лес за ягодой, где и встретился с животным. Медведь повалил его на землю, несколько раз укусил и скрылся в лесу. Мужчине удалось выжить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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