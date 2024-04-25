МЧС предупредило жителей ХМАО о проснувшихся медведях

26 апреля 2024 в 11:28 Размер текста - 17 +

При встрече с медведями югорчанам советуют не смотреть им в глаза Фото: Александр Елизаров © URA.RU (фото из архива) МЧС предупредило жителей ХМАО о проснувшихся медведях. При встрече с дикими животными югорчанам советуют не кормить их и не смотреть им в глаза. Об этом сообщили в telegram-канале окружного министерства. «Весна в самом разгаре, медведи вышли из зимней спячки», — говорится в сообщении. К публикации также прикрепили каточки с правилами поведения при встрече с дикими животными. Югорчанам рекомендуют не кормить и не фотографировать животных, не смотреть им в глаза и держаться подальше от их детенышей.



Проснувшегося медведя недавно заметили в Сургутском районе. Очевидцы опубликовали фото, на котором медведь выходит из леса на трассу, в telegram-канале «Это Юганск, детка!».



Ранее URA.RU сообщало о жителе поселения Шайтанка, который пострадал от нападения медведя. Югорчанин пошел в лес за ягодой, где и встретился с животным. Медведь повалил его на землю, несколько раз укусил и скрылся в лесу. Мужчине удалось выжить. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

МЧС предупредило жителей ХМАО о проснувшихся медведях. При встрече с дикими животными югорчанам советуют не кормить их и не смотреть им в глаза. Об этом сообщили в telegram-канале окружного министерства. «Весна в самом разгаре, медведи вышли из зимней спячки», — говорится в сообщении. К публикации также прикрепили каточки с правилами поведения при встрече с дикими животными. Югорчанам рекомендуют не кормить и не фотографировать животных, не смотреть им в глаза и держаться подальше от их детенышей. Проснувшегося медведя недавно заметили в Сургутском районе. Очевидцы опубликовали фото, на котором медведь выходит из леса на трассу, в telegram-канале «Это Юганск, детка!». Ранее URA.RU сообщало о жителе поселения Шайтанка, который пострадал от нападения медведя. Югорчанин пошел в лес за ягодой, где и встретился с животным. Медведь повалил его на землю, несколько раз укусил и скрылся в лесу. Мужчине удалось выжить.