Зам федерального министра отметил рвение свердловчан в важном голосовании

Замглавы минстроя РФ поздравил свердловчан с круглой датой в важном голосовании

26 апреля 2024 в 21:03 Размер текста - 17 +

До 30 апреля свердловчане могут принять участие в голосовании и получить деньги на благоустройство любимого парка Фото: Сергей Русанов © URA.RU Успехи Свердловской области в конкурсе по выбору объектов благоустройства оценил заместитель министра строительства и ЖХ РФ Алексей Ересько. Он направил поздравление главе свердловского минЖКХ Николаю Смирнову, поделился с URA.RU сам Смирнов. «Миллион жителей Свердловской области проголосовали за объекты благоустройства в ходе всероссийского голосования. Поздравляю!», — написал Ересько. Такие показатели Свердловская область демонстрирует впервые. Участие в конкурсе важно тем, что дает возможность в случае выполнения показателей претендовать на федеральное финансирование объектов благоустройства. Проходит голосование в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» до 30 апреля. «В голосовании может принять участие каждый уралец старше 14 лет. Жители сами выбирают, какие скверы, парки и общественные площадки нужно обустроить в первую очередь. При этом каждый голос может стать решающим. Поэтому призываю свердловчан воспользоваться такой возможностью и сделать свой город еще более комфортным и уютным. Важно помнить, что это зависит от каждого из нас», — обратился к свердловчанам Смирнов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Успехи Свердловской области в конкурсе по выбору объектов благоустройства оценил заместитель министра строительства и ЖХ РФ Алексей Ересько. Он направил поздравление главе свердловского минЖКХ Николаю Смирнову, поделился с URA.RU сам Смирнов. «Миллион жителей Свердловской области проголосовали за объекты благоустройства в ходе всероссийского голосования. Поздравляю!», — написал Ересько. Такие показатели Свердловская область демонстрирует впервые. Участие в конкурсе важно тем, что дает возможность в случае выполнения показателей претендовать на федеральное финансирование объектов благоустройства. Проходит голосование в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» до 30 апреля. «В голосовании может принять участие каждый уралец старше 14 лет. Жители сами выбирают, какие скверы, парки и общественные площадки нужно обустроить в первую очередь. При этом каждый голос может стать решающим. Поэтому призываю свердловчан воспользоваться такой возможностью и сделать свой город еще более комфортным и уютным. Важно помнить, что это зависит от каждого из нас», — обратился к свердловчанам Смирнов.