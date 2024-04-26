Зам федерального министра отметил рвение свердловчан в важном голосовании

Замглавы минстроя РФ поздравил свердловчан с круглой датой в важном голосовании
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Ростов на Дону. Пермь, отдых в парке, влюбленная пара
До 30 апреля свердловчане могут принять участие в голосовании и получить деньги на благоустройство любимого парка Фото:

Успехи Свердловской области в конкурсе по выбору объектов благоустройства оценил заместитель министра строительства и ЖХ РФ Алексей Ересько. Он направил поздравление главе свердловского минЖКХ Николаю Смирнову, поделился с URA.RU сам Смирнов.

«Миллион жителей Свердловской области проголосовали за объекты благоустройства в ходе всероссийского голосования. Поздравляю!», — написал Ересько.

Такие показатели Свердловская область демонстрирует впервые. Участие в конкурсе важно тем, что дает возможность в случае выполнения показателей претендовать на федеральное финансирование объектов благоустройства. Проходит голосование в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» до 30 апреля.

«В голосовании может принять участие каждый уралец старше 14 лет. Жители сами выбирают, какие скверы, парки и общественные площадки нужно обустроить в первую очередь. При этом каждый голос может стать решающим. Поэтому призываю свердловчан воспользоваться такой возможностью и сделать свой город еще более комфортным и уютным. Важно помнить, что это зависит от каждого из нас», — обратился к свердловчанам Смирнов.

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Успехи Свердловской области в конкурсе по выбору объектов благоустройства оценил заместитель министра строительства и ЖХ РФ Алексей Ересько. Он направил поздравление главе свердловского минЖКХ Николаю Смирнову, поделился с URA.RU сам Смирнов. «Миллион жителей Свердловской области проголосовали за объекты благоустройства в ходе всероссийского голосования. Поздравляю!», — написал Ересько. Такие показатели Свердловская область демонстрирует впервые. Участие в конкурсе важно тем, что дает возможность в случае выполнения показателей претендовать на федеральное финансирование объектов благоустройства. Проходит голосование в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» до 30 апреля. «В голосовании может принять участие каждый уралец старше 14 лет. Жители сами выбирают, какие скверы, парки и общественные площадки нужно обустроить в первую очередь. При этом каждый голос может стать решающим. Поэтому призываю свердловчан воспользоваться такой возможностью и сделать свой город еще более комфортным и уютным. Важно помнить, что это зависит от каждого из нас», — обратился к свердловчанам Смирнов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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