26 апреля 2024

Торговые павильоны на тысячу квадратных метров в Ставрополье охватило пламя. Видео

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Обстрел здания национального университета экономики и торговли в Донецке. Донецк, мчс, дым, пожар, тушение, огонь, последствия обстрела, пожарный, борьба с огнем
Пламя охватило торговые павильоны Фото:

В городе Невинномысск Ставропольского края произошел крупный пожар в торговых павильонах. Площадь возгорания составляет 1 тысячу квадратных метров, об этом сообщили в МЧС по региону.

«Около 22:00 в дежурную смену поступило сообщение о пожаре в одном из торговых комплексов в городе Невинномысск. Происходит горение торговых павильонов на площади 1000 квадратных метров», — сообщили в главном управлении МЧС по региону, информацию о пожаре опубликовали в официальном telegram-канале ведомства. Видео пожара и взрывов публикует РЕН ТВ.

На данный момент известно, что жертв и пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Для ликвидации пожара задействованы 49 спасателей и 17 единиц специализированной техники.

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В городе Невинномысск Ставропольского края произошел крупный пожар в торговых павильонах. Площадь возгорания составляет 1 тысячу квадратных метров, об этом сообщили в МЧС по региону. «Около 22:00 в дежурную смену поступило сообщение о пожаре в одном из торговых комплексов в городе Невинномысск. Происходит горение торговых павильонов на площади 1000 квадратных метров», — сообщили в главном управлении МЧС по региону, информацию о пожаре опубликовали в официальном telegram-канале ведомства. Видео пожара и взрывов публикует РЕН ТВ. На данный момент известно, что жертв и пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Для ликвидации пожара задействованы 49 спасателей и 17 единиц специализированной техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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