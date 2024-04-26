В городе Невинномысск Ставропольского края произошел крупный пожар в торговых павильонах. Площадь возгорания составляет 1 тысячу квадратных метров, об этом сообщили в МЧС по региону.
«Около 22:00 в дежурную смену поступило сообщение о пожаре в одном из торговых комплексов в городе Невинномысск. Происходит горение торговых павильонов на площади 1000 квадратных метров», — сообщили в главном управлении МЧС по региону, информацию о пожаре опубликовали в официальном telegram-канале ведомства. Видео пожара и взрывов публикует РЕН ТВ.
На данный момент известно, что жертв и пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Для ликвидации пожара задействованы 49 спасателей и 17 единиц специализированной техники.
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В городе Невинномысск Ставропольского края произошел крупный пожар в торговых павильонах. Площадь возгорания составляет 1 тысячу квадратных метров, об этом сообщили в МЧС по региону. «Около 22:00 в дежурную смену поступило сообщение о пожаре в одном из торговых комплексов в городе Невинномысск. Происходит горение торговых павильонов на площади 1000 квадратных метров», — сообщили в главном управлении МЧС по региону, информацию о пожаре опубликовали в официальном telegram-канале ведомства. Видео пожара и взрывов публикует РЕН ТВ. На данный момент известно, что жертв и пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Для ликвидации пожара задействованы 49 спасателей и 17 единиц специализированной техники.