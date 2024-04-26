Торговые павильоны на тысячу квадратных метров в Ставрополье охватило пламя. Видео

27 апреля 2024 в 01:15 Размер текста - 17 +

Пламя охватило торговые павильоны Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU В городе Невинномысск Ставропольского края произошел крупный пожар в торговых павильонах. Площадь возгорания составляет 1 тысячу квадратных метров, об этом сообщили в МЧС по региону. «Около 22:00 в дежурную смену поступило сообщение о пожаре в одном из торговых комплексов в городе Невинномысск. Происходит горение торговых павильонов на площади 1000 квадратных метров», — сообщили в главном управлении МЧС по региону, информацию о пожаре опубликовали в официальном telegram-канале ведомства. Видео пожара и взрывов публикует РЕН ТВ. На данный момент известно, что жертв и пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Для ликвидации пожара задействованы 49 спасателей и 17 единиц специализированной техники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Невинномысск Ставропольского края произошел крупный пожар в торговых павильонах. Площадь возгорания составляет 1 тысячу квадратных метров, об этом сообщили в МЧС по региону. «Около 22:00 в дежурную смену поступило сообщение о пожаре в одном из торговых комплексов в городе Невинномысск. Происходит горение торговых павильонов на площади 1000 квадратных метров», — сообщили в главном управлении МЧС по региону, информацию о пожаре опубликовали в официальном telegram-канале ведомства. Видео пожара и взрывов публикует РЕН ТВ. На данный момент известно, что жертв и пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Для ликвидации пожара задействованы 49 спасателей и 17 единиц специализированной техники.