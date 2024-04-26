26 апреля 2024

Под Челябинском перекрыли участок трассы из-за велопробега

ГИБДД: под Челябинском перекроют участок дороги «Вахрушево — Долгодеревенское»
© Служба новостей «URA.RU»
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Велозабег в центре Екатеринбурга
Участок дороги «Вахрушево — Долгодеревенское» в Сосновском районе перекроют 27 апреля с 10:00 до 12:00 Фото:

В Сосновском районе Челябинской области 27 апреля перекроют участок дороги «Вахрушево — Долгодеревенское» из-за велопробега. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД.

«На участке дороги „Вахрушево — Долгодеревенское“ с 10:00 до 12:00 часов будет проходить велопробег. Перекрыто движение транспортных средств», — сообщили URA.RU в Госавтоинспекции.

Водителей попросили заранее учитывать свой маршрут. Перекрытие организуют с 1 по 12 км дороги.

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В Сосновском районе Челябинской области 27 апреля перекроют участок дороги «Вахрушево — Долгодеревенское» из-за велопробега. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД. «На участке дороги „Вахрушево — Долгодеревенское“ с 10:00 до 12:00 часов будет проходить велопробег. Перекрыто движение транспортных средств», — сообщили URA.RU в Госавтоинспекции. Водителей попросили заранее учитывать свой маршрут. Перекрытие организуют с 1 по 12 км дороги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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