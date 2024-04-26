Под Челябинском перекрыли участок трассы из-за велопробега

Участок дороги «Вахрушево — Долгодеревенское» в Сосновском районе перекроют 27 апреля с 10:00 до 12:00
В Сосновском районе Челябинской области 27 апреля перекроют участок дороги «Вахрушево — Долгодеревенское» из-за велопробега. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД.
«На участке дороги „Вахрушево — Долгодеревенское“ с 10:00 до 12:00 часов будет проходить велопробег. Перекрыто движение транспортных средств», — сообщили URA.RU в Госавтоинспекции.
Водителей попросили заранее учитывать свой маршрут. Перекрытие организуют с 1 по 12 км дороги.
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