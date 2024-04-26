26 апреля 2024

В ХМАО пассажирка авиарейса закатила скандал после того, как ей запретили курить в самолете

Транспортная полиция задержала пассажирку из ХМАО за попытку покурить в самолете
© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажирский самолет S7. Москва-Казань, S7, аэропорт, салон самолета, пассажирский самолет, самолет, S7 Airlines
Пассажирка устроила скандал в самолете после того, как ей запретили курить Фото:

В аэропорту Сургута пассажирка устроила скандал после того, как бортпроводники запретили ей курить в салоне самолета. Женщину задержали сотрудники транспортной полиции, сообщает пресс-служба Управления МВД на транспорте по УрФО.

«Сургутянка во время полета спросила у бортпроводника разрешение, чтобы покурить в самолете. Женщине отказали и в ответ она начала кричать, выражаться нецензурной бранью. Стоит отметить, что нарушительница находилась в трезвом состоянии», — сообщает пресс-служба ведомства.

Полиция составила на югорчанку два административных протокола: за нарушение общественного порядка и за невыполнение требований командира воздушного судна. Силовики выяснили, что в январе 2023 года она уже привлекалась к ответственности за попытку покурить в самолете.

Ранее URA.RU писало, что пассажир в самолете авиакомпании Utair устроил дебош во время полета. Он разбил на борту стекло, ругался и нанес телесные повреждения членам экипажа.

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В аэропорту Сургута пассажирка устроила скандал после того, как бортпроводники запретили ей курить в салоне самолета. Женщину задержали сотрудники транспортной полиции, сообщает пресс-служба Управления МВД на транспорте по УрФО. «Сургутянка во время полета спросила у бортпроводника разрешение, чтобы покурить в самолете. Женщине отказали и в ответ она начала кричать, выражаться нецензурной бранью. Стоит отметить, что нарушительница находилась в трезвом состоянии», — сообщает пресс-служба ведомства. Полиция составила на югорчанку два административных протокола: за нарушение общественного порядка и за невыполнение требований командира воздушного судна. Силовики выяснили, что в январе 2023 года она уже привлекалась к ответственности за попытку покурить в самолете. Ранее URA.RU писало, что пассажир в самолете авиакомпании Utair устроил дебош во время полета. Он разбил на борту стекло, ругался и нанес телесные повреждения членам экипажа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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