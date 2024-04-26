В ХМАО пассажирка авиарейса закатила скандал после того, как ей запретили курить в самолете

Транспортная полиция задержала пассажирку из ХМАО за попытку покурить в самолете

27 апреля 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Пассажирка устроила скандал в самолете после того, как ей запретили курить Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В аэропорту Сургута пассажирка устроила скандал после того, как бортпроводники запретили ей курить в салоне самолета. Женщину задержали сотрудники транспортной полиции, сообщает пресс-служба Управления МВД на транспорте по УрФО. «Сургутянка во время полета спросила у бортпроводника разрешение, чтобы покурить в самолете. Женщине отказали и в ответ она начала кричать, выражаться нецензурной бранью. Стоит отметить, что нарушительница находилась в трезвом состоянии», — сообщает пресс-служба ведомства. Полиция составила на югорчанку два административных протокола: за нарушение общественного порядка и за невыполнение требований командира воздушного судна. Силовики выяснили, что в январе 2023 года она уже привлекалась к ответственности за попытку покурить в самолете. Ранее URA.RU писало, что пассажир в самолете авиакомпании Utair устроил дебош во время полета. Он разбил на борту стекло, ругался и нанес телесные повреждения членам экипажа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В аэропорту Сургута пассажирка устроила скандал после того, как бортпроводники запретили ей курить в салоне самолета. Женщину задержали сотрудники транспортной полиции, сообщает пресс-служба Управления МВД на транспорте по УрФО. «Сургутянка во время полета спросила у бортпроводника разрешение, чтобы покурить в самолете. Женщине отказали и в ответ она начала кричать, выражаться нецензурной бранью. Стоит отметить, что нарушительница находилась в трезвом состоянии», — сообщает пресс-служба ведомства. Полиция составила на югорчанку два административных протокола: за нарушение общественного порядка и за невыполнение требований командира воздушного судна. Силовики выяснили, что в январе 2023 года она уже привлекалась к ответственности за попытку покурить в самолете. Ранее URA.RU писало, что пассажир в самолете авиакомпании Utair устроил дебош во время полета. Он разбил на борту стекло, ругался и нанес телесные повреждения членам экипажа.