26 апреля 2024

Иранские власти пообещали освободить пленного тюменского моряка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Церемония имянаречения танкеров на судоверфи Звезда. Г. Большой Камень. Приморский край., газ, нефть, корабль, судно, танкер
МИД Ирана сообщил о намерении освободить пленный экипаж судна MSC Aries Фото:

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что пленный тюменский моряк Тимофей Колчанов и остальной экипаж судна MSC Aries будут освобождены. Об этом сообщили в официальномe telegram-канале МИД Ирана.

«Гуманитарный вопрос освобождения экипажа корабля вызывает у нас серьезную озабоченность. Мы объявили о доступе консульств, освобождении и экстрадиции их послам в Тегеране», — написал Хосейн Амир Абдоллахиян.

Как ранее писало URA.RU, танкер MSC ARIES, который принадлежит израильскому миллиардеру, был захвачен КСИР в Ормузском проливе. Для освобождения тюменца Тимофея Колчанова захватчики потребовали, чтобы израильская сторона заменила моряка одним из своих представителей. Российские дипломаты посетили судно и убедились в том, что моряк здоров и условия его жизни удовлетворительны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что пленный тюменский моряк Тимофей Колчанов и остальной экипаж судна MSC Aries будут освобождены. Об этом сообщили в официальномe telegram-канале МИД Ирана. «Гуманитарный вопрос освобождения экипажа корабля вызывает у нас серьезную озабоченность. Мы объявили о доступе консульств, освобождении и экстрадиции их послам в Тегеране», — написал Хосейн Амир Абдоллахиян. Как ранее писало URA.RU, танкер MSC ARIES, который принадлежит израильскому миллиардеру, был захвачен КСИР в Ормузском проливе. Для освобождения тюменца Тимофея Колчанова захватчики потребовали, чтобы израильская сторона заменила моряка одним из своих представителей. Российские дипломаты посетили судно и убедились в том, что моряк здоров и условия его жизни удовлетворительны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...