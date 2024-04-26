Иранские власти пообещали освободить пленного тюменского моряка

27 апреля 2024 в 12:45 Размер текста - 17 +

МИД Ирана сообщил о намерении освободить пленный экипаж судна MSC Aries Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что пленный тюменский моряк Тимофей Колчанов и остальной экипаж судна MSC Aries будут освобождены. Об этом сообщили в официальномe telegram-канале МИД Ирана. «Гуманитарный вопрос освобождения экипажа корабля вызывает у нас серьезную озабоченность. Мы объявили о доступе консульств, освобождении и экстрадиции их послам в Тегеране», — написал Хосейн Амир Абдоллахиян. Как ранее писало URA.RU, танкер MSC ARIES, который принадлежит израильскому миллиардеру, был захвачен КСИР в Ормузском проливе. Для освобождения тюменца Тимофея Колчанова захватчики потребовали, чтобы израильская сторона заменила моряка одним из своих представителей. Российские дипломаты посетили судно и убедились в том, что моряк здоров и условия его жизни удовлетворительны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что пленный тюменский моряк Тимофей Колчанов и остальной экипаж судна MSC Aries будут освобождены. Об этом сообщили в официальномe telegram-канале МИД Ирана. «Гуманитарный вопрос освобождения экипажа корабля вызывает у нас серьезную озабоченность. Мы объявили о доступе консульств, освобождении и экстрадиции их послам в Тегеране», — написал Хосейн Амир Абдоллахиян. Как ранее писало URA.RU, танкер MSC ARIES, который принадлежит израильскому миллиардеру, был захвачен КСИР в Ормузском проливе. Для освобождения тюменца Тимофея Колчанова захватчики потребовали, чтобы израильская сторона заменила моряка одним из своих представителей. Российские дипломаты посетили судно и убедились в том, что моряк здоров и условия его жизни удовлетворительны.