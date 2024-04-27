Тюменские термы на майские праздники будут пускать посетителей со скидкой

Тюменские термальные комплексы на майские выходные сделают скидки на посещение. Информация об этом опубликована в социальных сетях терм.
«Приглашаем вас в гости в обновленный уличный бассейн. Не упустите возможность посетить любимые процедуры по выгодной цене! Скидка составит целых 50%», — указано в группе комплекса в соцсети «ВКонтакте».
Другой термальный комплекс на майские праздники не стал повышать стоимость услуг и работает по сниженному прайсу — тарифу буднего дня. «Друзья, мы НЕ увеличиваем цены в период майских праздников. Все остается согласно стандартному прайсу, также будут действовать все акции и льготы», — указано в группе источника в социальных сетях.
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Тюменские термальные комплексы на майские выходные сделают скидки на посещение. Информация об этом опубликована в социальных сетях терм. «Приглашаем вас в гости в обновленный уличный бассейн. Не упустите возможность посетить любимые процедуры по выгодной цене! Скидка составит целых 50%», — указано в группе комплекса в соцсети «ВКонтакте». Другой термальный комплекс на майские праздники не стал повышать стоимость услуг и работает по сниженному прайсу — тарифу буднего дня. «Друзья, мы НЕ увеличиваем цены в период майских праздников. Все остается согласно стандартному прайсу, также будут действовать все акции и льготы», — указано в группе источника в социальных сетях.