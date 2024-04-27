В мае вступит в силу закон о защите должников по ЖКХ от коллекторов

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Дождь, Курара и коммунальные платежи, счетчик, счета, коммунальные услуги, платежи, жкх, электричество
3 мая вступит в силу закон о защите должников Фото:

В мае в силу вступит закон о защите прав должников по ЖКХ. Наймодатели социального жилья теперь не смогут привлекать коллекторов к возврату задолженностей граждан. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володина.

«Расширяется перечень лиц, которые не могут привлекать коллекторов к возврату долгов граждан по ЖКХ <…> Теперь в этот список войдут и наймодатели социального жилья», — сообщил Вячеслав Володин. Его слова передает telegram-канал Госдумы.

В числе тех, кто ранее не мог привлекать коллекторов: управляющие и ресурсоснабжающие организации, товарищества собственников и жилищные кооперативы. Закон вступит в силу 3 мая.

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В мае в силу вступит закон о защите прав должников по ЖКХ. Наймодатели социального жилья теперь не смогут привлекать коллекторов к возврату задолженностей граждан. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володина. «Расширяется перечень лиц, которые не могут привлекать коллекторов к возврату долгов граждан по ЖКХ <…> Теперь в этот список войдут и наймодатели социального жилья», — сообщил Вячеслав Володин. Его слова передает telegram-канал Госдумы. В числе тех, кто ранее не мог привлекать коллекторов: управляющие и ресурсоснабжающие организации, товарищества собственников и жилищные кооперативы. Закон вступит в силу 3 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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