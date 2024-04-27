В мае вступит в силу закон о защите должников по ЖКХ от коллекторов

27 апреля 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

3 мая вступит в силу закон о защите должников Фото: Александр Мамаев © URA.RU В мае в силу вступит закон о защите прав должников по ЖКХ. Наймодатели социального жилья теперь не смогут привлекать коллекторов к возврату задолженностей граждан. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володина. «Расширяется перечень лиц, которые не могут привлекать коллекторов к возврату долгов граждан по ЖКХ <…> Теперь в этот список войдут и наймодатели социального жилья», — сообщил Вячеслав Володин. Его слова передает telegram-канал Госдумы . В числе тех, кто ранее не мог привлекать коллекторов: управляющие и ресурсоснабжающие организации, товарищества собственников и жилищные кооперативы. Закон вступит в силу 3 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В мае в силу вступит закон о защите прав должников по ЖКХ. Наймодатели социального жилья теперь не смогут привлекать коллекторов к возврату задолженностей граждан. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володина. «Расширяется перечень лиц, которые не могут привлекать коллекторов к возврату долгов граждан по ЖКХ <…> Теперь в этот список войдут и наймодатели социального жилья», — сообщил Вячеслав Володин. Его слова передает telegram-канал Госдумы. В числе тех, кто ранее не мог привлекать коллекторов: управляющие и ресурсоснабжающие организации, товарищества собственников и жилищные кооперативы. Закон вступит в силу 3 мая.