Посольство РФ: передача «дочки» Ariston «Газпром бытовые системы» законна

29 апреля 2024 в 15:44 Размер текста - 17 +

Передача дочки» Ariston российской компании произошла 26 апреля Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Передача всей доли в уставном капитале «дочки» итальянского производителя техники Ariston ООО «Аристон термо Русь» во временное управление АО «Газпром бытовые системы» была в рамках закона. Об этом заявил посол РФ Алексей Парамонов. Ранее его вызвали в МИД Италии по этому делу. «С российской стороны были даны исчерпывающие разъяснения относительно законности и обоснованности решений, принятых в отношении де-юре нидерландского предприятия. Было подчеркнуто, что эти шаги осуществлены в рамках правового поля», — заявил Алексей Парамонов. Его слова приводит посольство России в Италии в telegram-канале . Отмечается, что передача доли была сделана в ответ на антироссийские санкции. В их числе и конфискация российских активов. До этого президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций российских дочек Ariston и BSH Hausgerate «Газпрому». Отмечалось, что это временная мера. После этого российский посол был вызван в МИД Италии. В ЕС считают, что действия России якобы не соответствуют международному праву. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Передача всей доли в уставном капитале «дочки» итальянского производителя техники Ariston ООО «Аристон термо Русь» во временное управление АО «Газпром бытовые системы» была в рамках закона. Об этом заявил посол РФ Алексей Парамонов. Ранее его вызвали в МИД Италии по этому делу. «С российской стороны были даны исчерпывающие разъяснения относительно законности и обоснованности решений, принятых в отношении де-юре нидерландского предприятия. Было подчеркнуто, что эти шаги осуществлены в рамках правового поля», — заявил Алексей Парамонов. Его слова приводит посольство России в Италии в telegram-канале. Отмечается, что передача доли была сделана в ответ на антироссийские санкции. В их числе и конфискация российских активов. До этого президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций российских дочек Ariston и BSH Hausgerate «Газпрому». Отмечалось, что это временная мера. После этого российский посол был вызван в МИД Италии. В ЕС считают, что действия России якобы не соответствуют международному праву.