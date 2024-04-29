Посольство РФ: передача «дочки» Ariston «Газпром бытовые системы» законна

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Здания. Москва, россия, рф, флаг россии
Передача дочки» Ariston российской компании произошла 26 апреля Фото:

Передача всей доли в уставном капитале «дочки» итальянского производителя техники Ariston ООО «Аристон термо Русь» во временное управление АО «Газпром бытовые системы» была в рамках закона. Об этом заявил посол РФ Алексей Парамонов. Ранее его вызвали в МИД Италии по этому делу.

«С российской стороны были даны исчерпывающие разъяснения относительно законности и обоснованности решений, принятых в отношении де-юре нидерландского предприятия. Было подчеркнуто, что эти шаги осуществлены в рамках правового поля», — заявил Алексей Парамонов. Его слова приводит посольство России в Италии в telegram-канале.

Отмечается, что передача доли была сделана в ответ на антироссийские санкции. В их числе и конфискация российских активов.

До этого президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций российских дочек Ariston и BSH Hausgerate «Газпрому». Отмечалось, что это временная мера. После этого российский посол был вызван в МИД Италии. В ЕС считают, что действия России якобы не соответствуют международному праву.

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Передача всей доли в уставном капитале «дочки» итальянского производителя техники Ariston ООО «Аристон термо Русь» во временное управление АО «Газпром бытовые системы» была в рамках закона. Об этом заявил посол РФ Алексей Парамонов. Ранее его вызвали в МИД Италии по этому делу. «С российской стороны были даны исчерпывающие разъяснения относительно законности и обоснованности решений, принятых в отношении де-юре нидерландского предприятия. Было подчеркнуто, что эти шаги осуществлены в рамках правового поля», — заявил Алексей Парамонов. Его слова приводит посольство России в Италии в telegram-канале. Отмечается, что передача доли была сделана в ответ на антироссийские санкции. В их числе и конфискация российских активов. До этого президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций российских дочек Ariston и BSH Hausgerate «Газпрому». Отмечалось, что это временная мера. После этого российский посол был вызван в МИД Италии. В ЕС считают, что действия России якобы не соответствуют международному праву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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