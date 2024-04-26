Владимир Путин передал «Газпрому» дочерние компании Ariston и BSH Hausgerate
Президент России Владимир Путин передал полное владение акциями российских дочерних компаний Ariston и BSH Hausgerate компании «Газпром бытовые системы». Об этом говорится в указе президента.
«Подписан указ о передаче во временное управление АО „Газпром бытовые системы“ российских „дочек“ Ariston и BSH Hausgerate», —
Текст указа президента
Российские «дочки» Ariston и BSH Hausgerate переданы компании «Газпром бытовые системы»
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