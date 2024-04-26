Путин передал 100% акций российских дочек Ariston и BSH Hausgerate «Газпрому». Скрин

26 апреля 2024 в 20:17 Размер текста - 17 +

Владимир Путин передал «Газпрому» дочерние компании Ariston и BSH Hausgerate Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин передал полное владение акциями российских дочерних компаний Ariston и BSH Hausgerate компании «Газпром бытовые системы». Об этом говорится в указе президента. «Подписан указ о передаче во временное управление АО „Газпром бытовые системы“ российских „дочек“ Ariston и BSH Hausgerate», — говорится в указе. Документ вступил в силу со дня своего опубликования. Текст указа президента Портал официального опубликования правовых актов Фото: Российские «дочки» Ariston и BSH Hausgerate переданы компании «Газпром бытовые системы» Портал официального опубликования правовых актов Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин передал полное владение акциями российских дочерних компаний Ariston и BSH Hausgerate компании «Газпром бытовые системы». Об этом говорится в указе президента. «Подписан указ о передаче во временное управление АО „Газпром бытовые системы“ российских „дочек“ Ariston и BSH Hausgerate», — говорится в указе. Документ вступил в силу со дня своего опубликования.