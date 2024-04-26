Путин передал 100% акций российских дочек Ariston и BSH Hausgerate «Газпрому». Скрин

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин передал «Газпрому» дочерние компании Ariston и BSH Hausgerate Фото:

Президент России Владимир Путин передал полное владение акциями российских дочерних компаний Ariston и BSH Hausgerate компании «Газпром бытовые системы». Об этом говорится в указе президента.

«Подписан указ о передаче во временное управление АО „Газпром бытовые системы“ российских „дочек“ Ariston и BSH Hausgerate», — говорится в указе. Документ вступил в силу со дня своего опубликования.

Текст указа президента
Текст указа президента
Фото:
Российские «дочки» Ariston и BSH Hausgerate переданы компании «Газпром бытовые системы»
Российские «дочки» Ariston и BSH Hausgerate переданы компании «Газпром бытовые системы»
Фото:

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Президент России Владимир Путин передал полное владение акциями российских дочерних компаний Ariston и BSH Hausgerate компании «Газпром бытовые системы». Об этом говорится в указе президента. «Подписан указ о передаче во временное управление АО „Газпром бытовые системы“ российских „дочек“ Ariston и BSH Hausgerate», — говорится в указе. Документ вступил в силу со дня своего опубликования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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