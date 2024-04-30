В Перми в храм Рождества Пресвятой Богородицы вернули старинную Владимирскую икону Божией Матери. Уникальная святыня, которую храму подарили прихожане еще в 1885 году, пропала в советские годы. Но недавно ее обнаружили на аукционе в Санкт-Петербурге, где ее выкупил пермский коллекционер. Как рассказали в Пермской митрополии РПЦ, икону владелец передал храму на время. Затем она вернется в его коллекцию.
«В советское время икона была утеряна. Но, спустя десятилетия, чудным образом, была обретена на антикварном аукционе в Санкт-Петербурге одним из коллекционеров Перми, и возвращена на пермскую землю. Коллекционер-благотворитель передал икону в храм Рождества Богородицы на время, чтобы все желающие смогли помолиться перед образом и приложиться к нему», — говорится на сайте митрополии.
В ближайшее время перед образом Владимирской иконы Божией Матери каждое воскресенье будут совершаться молебны. Прихожане смогут помолиться перед образом, возблагодарить Божию Матерь, испросить у нее помощи, благословения и ходатайства, говорят в РПЦ.
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В Перми в храм Рождества Пресвятой Богородицы вернули старинную Владимирскую икону Божией Матери. Уникальная святыня, которую храму подарили прихожане еще в 1885 году, пропала в советские годы. Но недавно ее обнаружили на аукционе в Санкт-Петербурге, где ее выкупил пермский коллекционер. Как рассказали в Пермской митрополии РПЦ, икону владелец передал храму на время. Затем она вернется в его коллекцию. «В советское время икона была утеряна. Но, спустя десятилетия, чудным образом, была обретена на антикварном аукционе в Санкт-Петербурге одним из коллекционеров Перми, и возвращена на пермскую землю. Коллекционер-благотворитель передал икону в храм Рождества Богородицы на время, чтобы все желающие смогли помолиться перед образом и приложиться к нему», — говорится на сайте митрополии. В ближайшее время перед образом Владимирской иконы Божией Матери каждое воскресенье будут совершаться молебны. Прихожане смогут помолиться перед образом, возблагодарить Божию Матерь, испросить у нее помощи, благословения и ходатайства, говорят в РПЦ.