La Repebblica: глава Минобороны Италии экстренно госпитализирован

22 мая 2024 в 00:36 Размер текста - 17 +

Это уже не первая экстренная госпитализация Крозетто в этом году (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU Министра обороны Италии Гвидо Крозетто экстренно госпитализировали в больницу. Об этом пишет итальянская газета La Repebblica. «Министр обороны Гвидо Крозетто увезли из Верховного Совета обороны на машине скорой помощи в больницу», — пишет издание. 13 февраля его также срочно доставили в больницу в Сан-Карло-Ди-Нанси в Риме с сильными болями в груди. Тогда обследование выявило у него перикардит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министра обороны Италии Гвидо Крозетто экстренно госпитализировали в больницу. Об этом пишет итальянская газета La Repebblica. «Министр обороны Гвидо Крозетто увезли из Верховного Совета обороны на машине скорой помощи в больницу», — пишет издание. 13 февраля его также срочно доставили в больницу в Сан-Карло-Ди-Нанси в Риме с сильными болями в груди. Тогда обследование выявило у него перикардит.