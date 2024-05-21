La Repebblica: глава Минобороны Италии экстренно госпитализирован

Министра обороны Италии Гвидо Крозетто экстренно госпитализировали в больницу. Об этом пишет итальянская газета La Repebblica.
«Министр обороны Гвидо Крозетто увезли из Верховного Совета обороны на машине скорой помощи в больницу», — пишет издание. 13 февраля его также срочно доставили в больницу в Сан-Карло-Ди-Нанси в Риме с сильными болями в груди. Тогда обследование выявило у него перикардит.
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Министра обороны Италии Гвидо Крозетто экстренно госпитализировали в больницу. Об этом пишет итальянская газета La Repebblica. «Министр обороны Гвидо Крозетто увезли из Верховного Совета обороны на машине скорой помощи в больницу», — пишет издание. 13 февраля его также срочно доставили в больницу в Сан-Карло-Ди-Нанси в Риме с сильными болями в груди. Тогда обследование выявило у него перикардит.