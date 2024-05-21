21 мая 2024

La Repebblica: глава Минобороны Италии экстренно госпитализирован

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Презентация нового роботизированного операционного микроскопа в ГКБ № 40. Екатеринбург, больничный коридор, гкб40, больница, врачи
Это уже не первая экстренная госпитализация Крозетто в этом году (фото из архива) Фото:

Министра обороны Италии Гвидо Крозетто экстренно госпитализировали в больницу. Об этом пишет итальянская газета La Repebblica.

«Министр обороны Гвидо Крозетто увезли из Верховного Совета обороны на машине скорой помощи в больницу», — пишет издание. 13 февраля его также срочно доставили в больницу в Сан-Карло-Ди-Нанси в Риме с сильными болями в груди. Тогда обследование выявило у него перикардит.

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Министра обороны Италии Гвидо Крозетто экстренно госпитализировали в больницу. Об этом пишет итальянская газета La Repebblica. «Министр обороны Гвидо Крозетто увезли из Верховного Совета обороны на машине скорой помощи в больницу», — пишет издание. 13 февраля его также срочно доставили в больницу в Сан-Карло-Ди-Нанси в Риме с сильными болями в груди. Тогда обследование выявило у него перикардит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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